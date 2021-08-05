Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti

Efsane futbolcu Michael Ballack, oğlunun ölüm haberiyle kahroldu. Alman Milli Takımı'nın eski futbolcusu Ballack'ın oğlu Emilio, geçirdiği trafik kazası sonrası hayata gözlerini yumdu.
Milliyet'te yer alan habere göre; 18 yaşındaki Emilio Ballack'ın bu sabah Portekiz'in Lizbon kentinin güneyinde yer alan Troia'da yer alan evlerinin yakınında ATV motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi. Emilio Ballack'a geçirdiği kaza sonrası hemen müdahale edilse de kurtarılamadığı öğrenildi.
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