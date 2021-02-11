Efsane kadın başkanın filmi vizyona giriyor - Son Dakika

Efsane kadın başkanın filmi vizyona giriyor

11.02.2021 19:57

Efsane kadın başkanın filmi vizyona giriyor Leyla Atakan'ın filmi 28 Haziran'da gösterimde Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı olan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın hayatını konu alan 'Leyla Hanım' filmi, 28 Haziran'da gösterime girecek.

Efsane kadın başkanın filmi vizyona giriyor

Leyla Atakan'ın filmi 28 Haziran'da gösterimde

KOCAELİ - Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı olan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın hayatını konu alan 'Leyla Hanım' filmi, 28 Haziran'da gösterime girecek.

Türkiye'nin ve İzmit'in tek dereceli seçimle ilk Belediye Başkanı Leyla Atakan'ın ve mesai arkadaşlarının hayatını anlatan filmin lansmanı İzmit'te bir otelde gerçekleşti. 10 gün sonra çekimlerine başlanacak olan film ise 28 Haziran'da gösterime girecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'n ev sahipliğinde düzenlenen lansmana, yönetman Mustafa Yılmaz, başrol oyuncusu Naz Elmas, ve film kadrosunda Mehmet Çepiç, Gamze Dar, Ece Müderrisoğlu, Murat Aydın ve film ekibi yer aldı.

Efsane başkanın hayatı beyaz perdede

Toplantıda söz alarak Leyla Atakan'ın hatırasını yaşatmak için filmin önemli olduğuna değinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Böylesi önemli bir günde uzun zamandır başladığımız Leyla Hanım'ın ve çalışma arkadaşlarının hatırasını anılarını, yaşadıklarını, mücadelelerini, kente neler kattığını nasıl anlatabiliriz. Nasıl gelecek nesillerle aktarabiliriz, onların kente bıraktığı izleri nasıl yaşatabiliriz düşüncesi ile başlamış olduğumuz Leyla Atakan'ın hayatını ve çalışmalarını anlatan bir belgesel çekimi kararı vermiştik. Bir proje çalışmasına başlamıştık sevgili arkadaşım Mustafa Yılmaz ile birlikte. Artık o projenin biçimlendiği, projenin başlangıç noktasına geldi" dedi.

Senaryo iki bölümden oluşacak

İçerik olarak belgesel biçim olarak uluslararası standartlarında bir film olarak senaryoyu hazırladığını söyleyen yönetmen Mustafa Yılmaz ise senaryonun iki ayrı bölümden oluştuğunu belirtti. Filmde 1960'ların İzmit'i ve 2020'lerin Türkiye'sini konu olarak işlediğini dile getirdi.

Efsane başkanın hayatı etkiledi

Böyle bir projeden olmaktan mutlu olduğunu söyleyen oyuncu Naz Elmas, "Leyla Hanımı oynamak tabi ki de çok büyük bir onur. Çünkü bahsedilen yıllarda kadın erkek eşitliği tartışılırken Leyla Hanım o genç yaşında 30'lu yaşlarında bu mücadeleyi vermesi İzmit'i bu kadar sevmesi, ileri görüşlülüğü, siyasi duruşu insanlara yaklaşımı merhameti beni en etkileyen kısmı oldu. Leyla Atakan'ı zaten bilirdim. Bu benim için onur oldu. Bugün burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İnşallah çok güzel bir iş olacak" şeklinde konuştu.

Efsane kadın başkanın filmi vizyona giriyor
Efsane kadın başkanın filmi vizyona giriyor
Efsane kadın başkanın filmi vizyona giriyor
Efsane kadın başkanın filmi vizyona giriyor

Leyla Atakan, Kocaeli, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efsane kadın başkanın filmi vizyona giriyor - Son Dakika


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