Ege Balıkçıları Fırtına Nedeniyle Tekne Bakımında
Ege Balıkçıları Fırtına Nedeniyle Tekne Bakımında

Ege Balıkçıları Fırtına Nedeniyle Tekne Bakımında
08.01.2026 10:49
Olumsuz hava koşullarıyla ara veren Ege balıkçıları, bakım sonrası fiyatların düşeceğini öngörüyor.

EGELİ balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamazken, bu sürede, tekneleri ve ağlarında bakım-onarım yapıyor. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "10 günlük ara sürecinde arz-talep nedeniyle fiyatlarda artış olabilir. Aranın ardından fiyatlar yeniden geriler. Halkımıza yine ucuz balık yediririz. Hamsi ve sardalya balık halinden kilogramı 100 ila 150 TL arasında çıkıyor. Piyasa tezgahlarında ise 200-250 TL arasında satılıyor" dedi.

Egeli balıkçılar, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Ancak 1 Ocak itibarıyla etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı filoları 1-10 Ocak tarihleri arasında geçici süreyle demir attı. Bu süreçte balıkçılar, teknelerinde ve ağlarında bakım çalışmaları yapıyor. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, sezonu değerlendirerek, "1 Eylül'den itibaren çok hareketli ve bereketli bir sezon geçirdik. Eylül ve ekim ayları oldukça verimliydi. Karadeniz'de bol miktarda hamsi avı oldu ve Türkiye'nin her tarafında vatandaşlarımıza bol ve uygun fiyatlı balık yedirdik. 2026 yılına girerken havaların sertleşmesi ve kuvvetli lodos nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. 20 Ocak itibarıyla yeniden avcılığa başlamayı planlıyoruz" dedi.

'ARANIN ARDINDAN FİYATLAR YENİDEN DÜŞER'

Ege Denizi'nde özellikle eylül ve ekim aylarında yoğun avcılık yapıldığını belirten Çakan, "Ege'de bu dönemde en çok hamsi ve sardalya avlandı. Karadeniz'de de hamsi bolluğu yaşandı. 10 günlük ara sürecinde arz-talep nedeniyle fiyatlarda artış olabilir. Ancak aranın ardından fiyatlar yeniden düşer. Halkımıza yine ucuz balık yediririz. Hamsi ve sardalya balık halinden kilogramı 100 ila 150 TL arasında çıkıyor, tezgahlarda ise 200-250 TL arasında satılıyor" ifadelerini kullandı.

30 yıllık denizci Salih Boztürk (62) ise "Bir süredir demir attık. Bakımlarımızı tamamladık, havaların düzelmesini bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur, vatandaşlara ucuz balık yediririz. Hamsi ve sardalya başta olmak üzere birçok balıkta bolluk var" dedi.

20 yıllık denizci Bayram Bulut (36), "Sezon genel olarak iyi geçti. Havalar bizi olumsuz etkiledi. Havalar düzelince balıkçılığın yeniden güzel olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

