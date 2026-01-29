Ege'de NAVTEX Süresiz İlan Edildi - Son Dakika
Ege'de NAVTEX Süresiz İlan Edildi

29.01.2026 13:23
MSB, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki faaliyetlerine karşı süresiz NAVTEX yayımlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularının, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlandığını bildirdi.

MSB tarafından, Armoni Mızıkası Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlandı.

Suriye'deki son durumla ilgili soru üzerine, "kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan, 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uymayan SDG'nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesinin entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilediği" cevabı verildi. Bakanlık tarafından konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye'de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye kararlılıkla devam edecektir."

Ege'de süresiz ilan edilen NAVTEX

Ege Denizi'nde ilan edilen NAVTEX'e ilişkin soru üzerine de şu yanıt verildi:

"Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX'ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir."

Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı

Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerinin, terörle mücadele faaliyetlerini kendi sorumlulukları çerçevesinde ve etkin bir şekilde icra ettiği belirtildi. MSB tarafından konuya ilişkin, "Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

İran'daki gelişmeler

İran'daki gelişmelere ilişkin ise Türkiye olarak bölgede yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasının arzu edilmediği belirtildi. Tüm çatışmaların bitmesine, bölgede huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabaların sürdürüldüğünü belirten Bakanlık, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.