Ege'de Soğuk ve Yağışlı Hava Başlıyor

24.12.2025 18:24
26 Aralık'tan itibaren Ege Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak, sıcaklık 4-10 derece düşecek.

(İZMİR) - Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Ege Bölgesi, 26 Aralık Cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Bazı illerde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Ege Bölgesi'nin kuzey kesimlerinden başlayarak soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Yağışların; 27-28-29 Aralık 2025 tarihlerinde Balıkesir ve Manisa'nın doğusu ile yüksek kesimlerinde, 1-2 Ocak 2026 tarihlerinde ise Çanakkale ve Balıkesir il geneli, İzmir'in kuzeyindeki yüksek kesimler ile Manisa'nın kuzey ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren bölgemizin kuzey kesimlerinden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Yağışların; 27-2829 Aralık 2025 tarihlerinde Balıkesir ve Manisa'nın doğusu ve yüksek kesimlerinde, 01-02 Ocak 2026 tarihlerinde ise Çanakkale ve Balıkesir il geneli ile İzmir'in kuzeyindeki yüksek kesimlerde ayrıca Manisa'nın kuzey ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölgemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri başta olmak üzere bölge genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın bölge genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir. Bazı il merkezlerimizde; 26 Aralık 2025 ila 02 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşeceği tahmin edilmektedir.

İzmir : 1

Aydın : 0

Manisa : -1

Balıkesir : -3

Çanakkale : -1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA

