Ekonomi

Ege Serbest Bölgesi İhracatta Rekor Kırdı

14.01.2026 11:22
Ege Serbest Bölgesi, 2025'te 3,2 milyar dolar ihracat yaparak 38 şehri geride bıraktı.

Geçen yıl 3,2 milyar dolar ihracata imza atan Ege Serbest Bölgesi, ihracatta ilk kez 3 milyar dolar seviyesini aşarak 38 şehrin toplam dış satımını geride bıraktı.

Türkiye'nin en büyük serbest bölgelerinden Ege Serbest Bölgesi, 2025 yılındaki ticaret hacmini bir önceki yıla göre yüzde 6 büyüterek 6 milyar 332 milyon dolara ulaştı.

2020'de 1,3 milyar, 2021'de 2,2 milyar, 2022'de 2,4 milyar, 2023'te 2,8 milyar, 2024'te 2,9 milyar dolar ihracata imza atan Ege Serbest Bölgesi, 2025'te ihracatını 3,2 milyar dolara yükseltti.

Ege Serbest Bölgesi, son 5 yıldır ihracatını kesintisiz artırdı, 2025'teki performansıyla birçok ili geride bıraktı.

Ticaret hacmi de büyüdü

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, AA muhabirine, Ege Serbest Bölgesi'nin 36 yıldır faaliyette olduğunu söyledi.

Son 15 yıldır ticaret hacmi ve ihracat konusunda Türkiye'nin en büyük serbest bölgesi olduklarını kaydeden Güler, "2025 yılını 6 milyar 332 milyon dolarlık ticaret hacmiyle kapattık ve bu bizim için rekor. 2025'teki 3 milyar 260 milyon dolarlık ihracatımızla yine kendi rekorumuzu kırdık. ESBAŞ olarak 2025 yılı ihracatımızı yüzde 12 büyümeyle, ciddi bir rakamla ve kilogram başına 8,5 dolar civarında kapattık. Bunlar, ticaret hacminin her tarafta küçüldüğü bir ortamda hem Türkiye'nin hem de Ege Serbest Bölgesi'ndeki şirketlerin büyük başarısıdır." dedi.

Güler, Ege Serbest Bölgesi'nin İzmir ihracatının yüzde 24'üne imza attığını anlatarak, "Ciddi bir çalışan sayısı var ve bu yıl 23 bin 500 kişiyle çalıştı. Türkiye'deki 38 şehrin ihracatının toplamı kadar ihracat yapıyoruz. Şehirleri ihracat rakamlarına göre sıraladığımızda 18. sıradayız." ifadelerini kullandı.

Güler, üretimde maliyet probleminin yaşandığını fakat sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

2026'da büyüme sürecek

Güler, Türkiye'nin dünyadaki konumu ve coğrafi lokasyonu sayesinde avantajları bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2025'te yaşadığımız ve etkisini 2026 yılında sürdürecek problem, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni uygulamaya başladığı gümrük kotaları. Türkiye burada avantajlı duruma geçti çünkü dünyada uygulanan en az gümrük kota miktarının olduğu ülkelerden biri. Bu Türkiye için ciddi seviyede avantaj. Nakliye maliyetleri bütün dünyada son derece yükselerek gidiyor. Avrupa'ya yakınlığı, bugüne kadar biriktirdiği teknolojik yatırımı, üretim kapasitesi Türkiye'nin durumunu dünyada daha da kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla bunlara baktığımızda Ege Serbest Bölgesi 2026 yılında yine büyüyerek yılı tamamlayacak. En önemli sıçrama ise Bergama ilçesindeki Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde olacak çünkü Ege Serbest Bölgesi'nde bugün itibarıyla 198 şirketimiz var, artık şirket alma kapasitemiz yok. Artık yeni büyümeyi Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde yapacağız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

