Egeli mobilya ihracatçılardan

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanılacağı "Ezber Bozan" temalı bir tasarım yarışması düzenleyeceklerini bildirdi.

Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl 31. düzenlenen Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nda Türk ihracatçı firmalarının 30 ülkeden gelen ithalatçılarla bir araya geldiğini, fuarın üniversiteler ile iş birliği örneklerine de sahne olduğunu kaydetti.

Mobilyada en çok konuşulan konunun tasarım olduğuna işaret eden Yağcı, bunun için Ege Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Yüksekokulu, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü'nün tasarım bölümleriyle irtibata geçtiklerini söyledi.

Tasarıma dikkat çekmek için bir yarışma hazırlığında olduklarını dile getiren Yağcı, şunları kaydetti:

"Mobilya tasarımında 'Ezber Bozan' tasarımların yarışacağı bir organizasyon planlıyoruz. Yurt dışından da katılım olacak. Dereceye girenlerin tasarımlarını hayata geçirip sergileyeceğiz. Üniversite sanayi iş birliği devreye girecek. Tasarım yarışmasında ahşap, mermer ve tekstil bir araya gelecek."

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle birçok fuarın iptal edildiğine dikkati çeken Yağcı, İzmir'deki fuarın ise iş bağlantıları açısından oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Yağcı, e-ticaretle ilgili de bir projeleri olduğunu belirterek, birlik olarak bir online platform kurulması ve e-ticaret yol haritası oluşturulması konusunda çalıştıklarını sözlerine ekledi.