Egelilerin kupada rakipleri belli oldu

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Ege ekiplerinin 1'inci ve 2'nci eleme turundaki rakipleri belli oldu. Turnuvaya 1'inci turdan katılacak 3'üncü Lig temsilcileri Bergama Belediyespor ve Manisaspor birbirleriyle eşleşti. Kupaya 2'nci turda dahil olacak Karşıyaka, Bergama Belediyespor-Manisaspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Bucaspor 1928 ise 2'nci turda Somaspor'la mücadele edecek. İkinci turdaki diğer eşleşmelerde Muğlaspor-Kızılcabölükspor ve Fethiyespor- Nazilli Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. İlk tur maçları 13-15 Ekim, 2'nci tur ise 20-22 Ekim tarihlerinde yapılacak. Tüm turlar tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.