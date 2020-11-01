Eğirdir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cami Mahallesi'nde E.U, B.D ve C.B arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok