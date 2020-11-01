Eğirdir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.
Cami Mahallesi'nde E.U, B.D ve C.B arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B, yanındaki bıçakla E.U ve B.D'yi karın bölgesinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis ekipleri C.B'yi gözaltına aldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eğirdir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika