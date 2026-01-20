Eğitim-Bir-Sen'in Masa Tenisi Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Eğitim-Bir-Sen'in Masa Tenisi Turnuvası Sonuçlandı

Eğitim-Bir-Sen\'in Masa Tenisi Turnuvası Sonuçlandı
20.01.2026 12:15
Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi 2. Masa Tenisi Turnuvası ödülleri verildi, şampiyonlar belirlendi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen ödüllü 2. Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı. Turnuvanın şampiyonlarına ödülleri Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili tarafından verildi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin üyelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası, yoğun katılım ve heyecanla tamamlandı. Yaklaşık 40 üyenin mücadele ettiği organizasyonun ödül töreni, sendika hizmet binasında gerçekleştirildi. Törene Başkan Mustafa Sarıgeçili'nin yanı sıra şube yönetimi ve Ar-Ge Komisyonu da katıldı.

Turnuvada dereceye giren sporcular şu isimlerden oluştu:

Erkekler: 1. Cumali Körümdük, 2. Mehmet Ali Özer, 3. İnanç Duman

Kadınlar: 1. İpek Özdemir, 2. Demet Koca, 3. Leyla Betül Güneş

Törende konuşan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, sendikanın faaliyet alanının yalnızca toplu sözleşme ve hak mücadelesiyle sınırlı olmadığını vurguladı. Sarıgeçili, "Üyelerimizin hak ve kazanımlarının savunulması noktasında güçlü bir sendikal duruş sergilerken, aynı zamanda kültürel ve sportif faaliyetlerle de üyelerimizi desteklemeyi önemsiyoruz. Üyelerimizin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayan bu tür etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Sarıgeçili, konuşmasının sonunda geleneksel hale getirmek istedikleri turnuvanın düzenlenmesinde Şube Yönetimi ve Ar-Ge birimi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Sarıgeçili, benzer sosyal ve sportif faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

Ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Yerel

Son Dakika Yerel Eğitim-Bir-Sen'in Masa Tenisi Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen'in Masa Tenisi Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
