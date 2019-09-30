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Eğitim duayenleri bir araya geliyor

50 dakika önce

Ev Okulu Derneği, evde eğitim zirvesi kapsamında eğitim duayenlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Eğitim duayenleri bir araya geliyor, System.String[]

Eğitim süreçlerinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin öğrenme süreçlerine katılması ve okul-ev uyumunun sağlanması amacıyla planlanmış "Evde Eğitim Zirvesi", T.C Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Sn. Ziya Selçuk'un katılımı ve Yeşilay'ın desteğiyle gerçekleşecek. Zirvede, evdeki eğitim süreçleri, ebeveyn çocuk ilişkisi, çocuklara yaklaşım metotları ve güncel eğitim gelişmeleri masaya yatırılacak. 6 Ekim tarihinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Etkinlik, 2 bin kişiye ev sahipliği yapacak.

Ev Okulu Derneği tarafından düzenlenecek zirvede 16 konferans ve 15 atölye çalışması gerçekleşecek. Çalışmaların Bilim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu üstlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleşecek zirvede, konuşmacı olarak; Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Üstün Dökmen, sanatçı Ceyda Düvenci, Pepe'nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç ve Yeşilay Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün yanı sıra Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Prof. Dr. Sinan CANAN, Türk PDR Başkanı Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ, Dr. Özgür BOLAT, Dr. Kerem DÜNDARbaşta olmak üzere 31 eğitimci yer alacak. Zirve sponsorları arasında Türk Telekom, Ayvansaray Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Sea Life, Redbull, Nescafe, Kuru Kahveci ve Mutlu Makarna bulunuyor.

Ziya Selçuk, Yeşilay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:52 Kaynak: Bültenler
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