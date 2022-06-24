Eğitim-İş: "Ösym, Yks Görevlilerinin Eksik Yatan Ücretlerini Derhal Ödemeli" - Son Dakika
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Eğitim-İş: "Ösym, Yks Görevlilerinin Eksik Yatan Ücretlerini Derhal Ödemeli"

24.06.2022 17:37
Eğitim-İş: "Ösym, Yks Görevlilerinin Eksik Yatan Ücretlerini Derhal Ödemeli"

Eğitim-İş, ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YSK) görevli eğitim emekçilerinin ücretlerinin eksik ödenmesiyle ilgili “Konuya ilişkin acilen bir açıklama yapılmalı ve mağdur olan sınav görevlilerinin ücretleri derhal ödenmelidir” açıklaması yaptı.

Eğitim-İş, ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YSK) görevli eğitim emekçilerinin ücretlerinin eksik ödenmesiyle ilgili "Konuya ilişkin acilen bir açıklama yapılmalı ve mağdur olan sınav görevlilerinin ücretleri derhal ödenmelidir" açıklaması yaptı.

Eğitim-İş, YSK'de görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin sınav ücretinin eksik ödenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "YKS'de her bir sınav için, öğrencilerden 115 TL alan ÖSYM, sınavda görev alan eğitim emekçilerinin, zaten yetersiz olan ücretlerini eksik yatırmıştır. Daha önce salon başkanı için 327 TL, gözetmen için 317 TL olarak belirlendiği duyurulan ücretlerin 251 ve 210 TL olarak yatırılmasının, iki oturumda görev alanlara tek oturum ücreti ödenmesinin nedeni nedir, bununla nasıl bir tasarruf öngörülmüştür" soruları yöneltildi.

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda yüksek miktardaki sınav ücreti nedeniyle birçok yurttaşın ödeme zorluğu yaşadığı, ödeme yapamadığı için sınava giremediği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Sınav görevlendirmelerinde adaletsiz davranan, talep etmesine rağmen birçok eğitim emekçisine görev vermeyen ÖSYM, sınavın güvenliğini sağlayan eğitim emekçilerine de ücretlerini eksik ödeyerek ve buna ilişkin herhangi bir açıklama da yapmayarak mağduriyet yaratmaktadır.

"BİLİNÇLİ BİR TUTUM OLDUĞU İZLENİMİNİ VERMEKTEDİR"

Burada bir ihmal mi söz konusudur, yoksa bir aksaklık mı? Bu konuda bir açıklama yapılmaması, bilinçli bir tutum olduğu izlenimini vermektedir. Konuya ilişkin acilen bir açıklama yapılmalı ve mağdur olan sınav görevlilerinin ücretleri derhal ödenmelidir.

Eğitim-İş olarak eğitim emekçilerini bu muamele karşısında tepkilerini, sınavlarda gözetmenlik görevi almayarak göstermeleri konusunda destekleyeceğimizi belirtiyor, İlgililerin gerekeni yerine getirmemesi halinde hukuki yollara başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eğitim-İş: 'Ösym, Yks Görevlilerinin Eksik Yatan Ücretlerini Derhal Ödemeli' - Son Dakika

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