Eğitim-İş'ten Karne Tepkisi

Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine karne yerine "Öğrenci Gelişim Raporu" verilmesi uygulaması ve bu rapordan Atatürk ve Türk bayrağını çıkarılmasına tepki gösterdi. Şahbenderoğlu, "Bayrağımızın şekli bellidir. Bu ülkenin kurucusu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Artık bunu içinize sindirin" dedi.
Eğitim İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Öğrenci Gelişim Raporu" uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasını plansız ve pedagojik temelden yoksun bulduklarını belirten Şahbenderoğlu, öğrencilerin gelişimlerinin bu şekilde resmi kayıtlara geçirilmesini sakıncalı gördüklerini söyledi. Bu tür içeriklerin araştırılmadan hazırlandığını ve bazı bilgilerin kayıt altına alınmasının öğrencilerin geleceğini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Şahbenderoğlu ayrıca, uygulamanın öğretmenlere ek yük getirdiğini ve ortaokul ile lise düzeyinde bu tür raporların engellendiğini ifade etti.
"Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda hareket eden eğitim neferleriyiz"
"Aklınızı başınıza toplayın diyoruz"
Artık Cumhuriyet'le, Atatürk'le bu şekilde bir mücadele etmelerinin manası yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bayrağımızın şekli bellidir. Bu ülkenin kurucusu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Artık bunu içinize sindirin. Bu müfredat değişiklikleriyle, vesaireyle Atatürk'ü kaldırmaya yönelik olduğunu biz değerlendiriyoruz. Bunları doğru bulmuyoruz. Aklınızı başınıza toplayın diyoruz. Bizim ülkemizin ismi Türkiye Cumhuriyeti ve bu ülkemizin gereklerine uygun bir şekilde davranılmasını Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istiyoruz. Yoksa öğretmen arkadaşlarımızın bu şekilde bunaltmanın da doğru olmadığını söylüyoruz. Ayrıca sendika olarak eğitim sendikası olarak onu da dile getireyim. Birçok konuda olduğu gibi öğretmen arkadaşlarımız artık Bakanlığın anlamsız projelerinden artık vazgeçin. Öğretmenler gerçekten öğretmenliklerini, eğitmenliklerini yapmak istiyorlar. Öğretmenlerimiz günlerce evrak doldurmak zorunda kalıyorlar. Başta edebiyat öğretmenlerimiz ve İngilizce öğretmenlerimiz olmak üzere bir sürü form, bir sürü sınav yapmak zorundalar ve ayrıca Milli Eğitim'in, Valiliğin onlara yüklemiş olduğu bir sürü angarya görevlerle de uğraşmak zorunda kalıyorlar. Artık bunalmış durumdalar. Buna artık bir son verin diyoruz. Bugün ilimizde öğretmenlerimizin, birçok öğretmenlerimizin bu şekilde düzenlediği üzerine Atatürk ve Türk bayrağının konduğu karneleri öğrencilerimize verecekler."
Son Dakika › Yerel › Eğitim-İş'ten Karne Tepkisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?