Eğitim Seferberliğinde 14 Bin 304 Derslik Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eğitim Seferberliğinde 14 Bin 304 Derslik Tamamlandı

06.02.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, deprem sonrası 3.9 milyon öğrenciye eğitim desteği sağlandığını duyurdu.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremler sonrası 3 milyon 920 bin öğrenci ve 220 bin öğretmeni kapsayan eğitim seferberliğinde 14 bin 304 dersliğin tamamlandığını, 9 bin 763 dersliğin yapımının sürdüğünü belirterek, toplam derslik sayısının 137 bin 505'e çıkarılacağını ve iki yılda 733 milyon lirayı aşan destek sağlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı nedeniyle yayımladığı anma mesajında, deprem bölgesinde yürütülen eğitim yatırımlarına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.

Tekin, depremlerin ardından yaklaşık 3 milyon 920 bin öğrenci ve 220 bin öğretmeni kapsayan geniş çaplı bir eğitim seferberliği başlatıldığını belirterek, bölgede bugüne kadar 14 bin 304 dersliğin tamamlandığını, 9 bin 763 dersliğin ise inşasının sürdüğünü aktardı.

Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte deprem bölgesindeki toplam derslik sayısının 137 bin 505'e ulaşacağını kaydeden Tekin, bu kapasitenin deprem öncesinin yüzde 15 üzerine çıkacağını vurguladı.

Deprem sonrası dönemde yalnızca fiziki yeniden inşa değil, öğrencilerin doğrudan desteklenmesine yönelik mali ve pedagojik adımların da hayata geçirildiğini ifade eden Tekin, depremzede öğrenciler için LGS ve YKS süreçlerinde ek kontenjan uygulamalarının devreye alındığını, telafi programları kapsamında milyonlarca yardımcı kaynağın dağıtıldığını söyledi.

Bakan Tekin, iki yıl içinde deprem bölgesindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere toplam 733 milyon lirayı aşan eğitim desteği sağlandığını, psikososyal destek çalışmalarıyla yüz binlerce öğretmen ve öğrenciye ulaşıldığını aktardı.

Mesajında dayanışma ve yeniden inşa vurgusu yapan Tekin, "Eğitim, yalnızca binaların onarımıyla sınırlı kalmadı; çocuğun zihnine, öğretmenin dayanıklılığına ve ailenin iyilik haline uzanan bütüncül bir yeniden ayağa kalkma sürecine dönüştü. Kaybımız büyük, acımız hala taze. Fakat 6 Şubat'tan aldığımız ders de nettir: Eğitimin bir veçhesi de felaket karşısında hayatı savunan, toplumu ayakta tutan ve yeniden ayağa kaldıran bir direnç hattı olmasıdır. Bugün geldiğimiz noktada geliştirdiğimiz yaklaşımlar, geçmişte yaşanan acıları daha bilinçli, daha dikkatli ve sorumluluk bilincini merkeze alan bir eğitim anlayışına dönüştürmeye yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Tekin, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşları rahmetle anarak ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: ANKA

Eğitim Desteği, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Seferberliğinde 14 Bin 304 Derslik Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:20:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Eğitim Seferberliğinde 14 Bin 304 Derslik Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.