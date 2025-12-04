Gayrimenkulde yaklaşık 2,9 milyon satışla ocak-kasım dönemi rekoru kırıldı

ABD ordusuna mensup bir deniz piyadesinin eğitim tatbikatı sırasında yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD'nin, California eyaletinin güneyindeki Camp Pendleton Üssü'nde dün düzenlenen eğitim tatbikatı sırasında bir deniz piyadesi yaralandı. 'Taktik araç kazasında' aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen askerin kimliği paylaşılmadı.
Deniz piyadesinin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldığı açıklandı.
