Eğitim Teknolojileri Uzmanı Ebru Karayel Çınar, yapay zekanın Metaverse ya da artırılmış ve sanal gerçeklik gibi gelip geçen bir teknoloji olmadığını, hayatımızda kalacağını söyledi. Çınar'a göre eleştirel düşünme, problem çözme ve empati gibi beceriler insanın elinde kalmaya devam edecek.

Bir söyleşide yapay zekanın önümüzdeki 5-10 yılda hayatı nasıl değiştireceği sorusunu yanıtlayan Çınar, teknolojinin 2022'de sohbet botları aracılığıyla çok hızlı yayıldığını hatırlattı. Türkiye'nin yeniliklere çabuk uyum sağlayan bir toplum olduğunu belirten Çınar, "Biz kolay alırız ama derinleşemeyiz, çok uzmanlaşamayız aslında" dedi.

Toplumda iki grup oluştuğunu anlatan Çınar'a göre bir kesim yapay zekayı işini kolaylaştıran ve zaman kazandıran bir destek sistemi olarak kullanıyor. Diğer kesim ise onu yalnızca soru sormak için açıyor; daha önce internette aradığı bilgiyi artık sohbet botlarından alıyor.

KURUMLARDA KULLANIM YÜZDE 88

Stanford Üniversitesi'nin yapay zeka endeksi araştırmasına değinen Çınar, kuruluşlarda yapay zeka kullanımının 2024'te yüzde 78'e, 2025'teki son verilerde yüzde 88'e ulaştığını söyledi. Oranın yüzde 55'ten bugüne çıktığını hatırlatan Çınar, asıl meselenin bu araçların ne için kullanıldığı olduğunu belirtti. Çınar, yapay zekayı iş süreçlerini iyileştiren ve tekrar eden işleri üstlenen bir araç olarak tanımladı. "Eleştirel düşünmek, problem çözmek, analitik bakmak, empati duymak bile... Bunlar hâlâ insan inisiyatifinde olan yetkinlikler. Yapay zeka bu süreçleri sadece iyileştiriyor" dedi.

Yapay zekanın gerçek bir dönüşüm mü yoksa bir balon mu olduğu tartışmasına da değinen Çınar, Metaverse ile artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin maliyet ve performans sorunları nedeniyle sürdürülemediğini anlattı. Yapay zekanın pahalı bir teknoloji olmasına karşın basit arayüzler sayesinde halka çok kolay ulaştığını söyleyen Çınar, bu nedenle kalıcı olacağını düşünüyor.

"İLK BAŞVURULAN KAYNAK OLMAYA BAŞLADI"

Söyleşiyi yapan klinik psikolog, birçok danışanın sorunlarını yapay zekayla konuşarak çözmeye çalıştığını, gençlerin de "yapay zeka işimizi elimizden alacak" düşüncesiyle motivasyon kaybettiğini anlattı. Çınar, sağlık ve psikoloji alanında yapay zekanın ilk başvurulan kaynak haline geldiğini söyledi.

Çınar, 2024 ve 2025'teki kullanımı karşılaştıran bir araştırmaya göre insanların 2024'te yapay zekayı daha çok plan yapmak, ödev hazırlamak ve kod yazmak için kullandığını anlattı. 2025'te ise arkadaşlık ve ilişki sorunları, yalnızlık ve "Benimle ilgili bir sorun mu var?" gibi sorularla psikolojik ihtiyaçlar için başvurulmaya başlandığını söyledi.

Ahlak ve vicdan konusunda da konuşan Çınar, vicdanı olan bir yapay zekanın mümkün olduğunu ama sınırlı kalacağını söyledi. Çınar'a göre yapay zeka "eğitildiği veri seti kadar ahlaklı" olabilir; insan ise her zaman çok daha geniş bir yere bakıyor.