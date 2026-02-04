Eğitim Yılı 'Bayrak Sevgisi' Temasıyla Başladı - Son Dakika
Eğitim Yılı 'Bayrak Sevgisi' Temasıyla Başladı

Eğitim Yılı 'Bayrak Sevgisi' Temasıyla Başladı
04.02.2026 11:39
Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim dönemine bayrak sevgisi temasıyla başlandığını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin 'Bayrak sevgisi' temasıyla başlamasına ilişkin, " Türkiye'de bütün okullarımızda bayrakla ilgili etkinlikler oldu. Gölgesinde yaşamaktan, üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağının, ay yıldızlı bayrağımızın, çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi şekilde o farkındalığı verebilmek açısından güzel etkinlikler yaptık. İnşallah dönem içerisinde de bu anlamda milli birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirecek güzel etkinlikler yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin DHA'ya özel açıklamada bulundu. Bakan Tekin, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrencinin, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 'Bayrak sevgisi' temasıyla başlamasına ilişkin mesajlar verdi. Bakan Tekin, "Önce iki haftalık tatil inşallah çocuklarımız, gençlerimiz ve öğretmenlerimiz için güzel geçmiştir. İki hafta az da olsa bir dinlenme alanı olmuştur kendileri için. Şimdi tekrar bahar yarıyılı, ikinci yarıyıla başladık. Tevafuk; ikinci yarıyıla Berat Kandil'inin bereketiyle başladık. Biz Türkiye'nin şu anda etrafımızda yaşanan savaşlar, dünyanın içerisinde bulunduğu insan hakları ihlalleri, dünyanın içerisinde bulunduğu bu problemler yumağı içerisinde Türkiye'nin sahip olduğu, Türkiye'nin bulunduğu pozisyon, bütün bunları göz önünde bulundurarak ülkemizde milli birliğin ve beraberliğin, gurur duymamız gereken bunca olayın, Türkiye'nin barış anlamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta ve dünyada barış' mesajı verdiği bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün yurttaşları olarak, içinde bulunduğumuz bu ortamda, çocuklarımız da bu gururu yaşasınlar istedik. ve bayrağımızı, bayrağımızla ilgili çocuklarımızın duygularını, düşüncelerini bir farkındalık ortamıyla hatırlatalım istedik" diye konuştu.

'EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA 'BAYRAK SEVGİSİ' TEMASIYLA BAŞLADIK'

'Bayrak sevgisi' temasının ramazan ayında da süreceğini belirten Bakan Tekin, "Eğitim öğretim yılına 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladık. Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'de bütün okullarımızda bayrakla ilgili etkinlikler oldu. Sosyal medyada öğretmenlerimiz, okullarımız bayrakla ilgili faaliyetlerini, etkinliklerini paylaştılar. Altında yaşamaktan, gölgesinde yaşamaktan, üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağının, ay yıldızlı bayrağımızın, çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi şekilde o farkındalığı verebilmek açısından güzel etkinlikler yaptık. İnşallah dönem içerisinde de bu anlamda milli birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirecek güzel etkinlikler yapacağız. Şimdi ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan da bizim için yine milli birliğimiz ve beraberliğimiz açısından, kültürel birlikteliğimiz açısından çok önemli bir ay. Ramazan ayında da yine aynı şekilde, aynı temayla çocuklarımızın bu anlamda milli birliğimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürümüze sahip çıkacakları bir ortam oluşturmaya çaba sarf edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Eğitim Yılı 'Bayrak Sevgisi' Temasıyla Başladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Eğitim Yılı 'Bayrak Sevgisi' Temasıyla Başladı
