Son Dakika Haberleri: Eğitimcilerden Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Eğitimcilerden Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyasına Destek

20 dakika önce

Eğitim-İş Kırşehir Şubesi, kemik iliği hastalarına dönor bulunabilmesi için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Eğitimcilerden Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyasına Destek, System.String[]
Eğitim-İş Kırşehir Şubesi, kemik iliği hastalarına dönor bulunabilmesi için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezine giderek kan veren sendika üyeleri, verilen kanların kan ve kök hücre bekleyen çocuklar için umut olmasını istedi.

Kırşehir'de kök hücre nakli bekleyen ve kampanya başlatılan Okan Bodur ve Mert Bektaş Kızıl için kan vermeye her zaman hazır olduklarını ifade eden sendika başkanı Levent Akça, "Tanımadığımız insanların hayatlarına dokunup umut aşılayabilmek müthiş bir duygu. Bağışa destek veren yönetim kurulum'a ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bütün halkımızın bu anlamlı kampanyaya destek vererek umut ışığı olmalarını diliyorum."dedi.

Kırşehir'de başlatılan kampanya 7 Ocak tarihinde başlamıştı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Müjdeyi Verdi! İGS Koşullarını Sağlayan Projelere 40 Milyon Lira Destek Verilecek Safranbolu'da Bez Çantalar Kurslarda Hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:17:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitimcilerden Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyasına Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]