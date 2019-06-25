Son Dakika Haberleri: Eğitimde cansız mankenler kefenlenip, defnedildi
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Eğitimde cansız mankenler kefenlenip, defnedildi

42 dakika önce

MERSİN Büyükşehir Belediyesi personeline, cenaze nakil ve defin işlemi konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimde cansız mankenler kefenlenip, defnedildi, System.String[]


MERSİN Büyükşehir Belediyesi personeline, cenaze nakil ve defin işlemi konusunda uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde, cansız mankenler İslami usullere göre kefenlenip, defnedildi.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında belediye çalışanlarına, yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile teorik ve pratik eğitimi verildi. Plan dahilinde hazırlanan senaryo gereği; kentte meydana gelen deprem nedeni ile çok sayıda bina çöktü. Enkazdan çıkarılan cenazeleri temsil eden cansız mankenler, merkez Akbelen Mezarlığı'ndaki görevliler tarafından İslami usullere uygun olarak yıkanıp, kefenlendi. Cenazeler, cenaze namazının da kılınmasının ardından kazılan mezarlarda toprağa verildi.

- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Mersin, Güncel
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