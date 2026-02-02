Eğitimde Uluslararası Standartlar Vurgusu

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Eğitim Sempozyumu'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada sempozyumdaki görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mehmet Durman, Türkiye'nin eğitim vizyonuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin eğitim alanında önemli bir birikime ve güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Durman, bu birikimin okul öncesinden üniversiteye kadar daha bütüncül yapıyla güçlendirilebileceğini aktardı.

Avrupa'da üniversitelerde uzun yıllardır uygulanan ortak eğitim sistemlerinin, Türkiye'de de başarıyla hayata geçirildiğini anlatan Durman, "Üniversitelerimizde uygulanan bu modeller, ülkemizin eğitimde uluslararası standartlara uyum kapasitesini açıkça gösteriyor. Gelecek, eğitim sistemlerini, 'yaşam boyu eğitim/öğretim' bakış açısıyla ve ilgili tüm bileşenleriyle tasarlayan ve uygulayan ülkelerin olacaktır." ifadelerini kullandı.

Durman, 1999'da başlayan ve halihazırda 49 ülkeyi kapsayan "Bologna Süreci"nin, Avrupa'da üniversiteler arasında ortak bir anlayış oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sürece erken dönemde dahil olduğunu kaydeden Durman, "Ülkemiz, üniversitelerde kredi sistemi, diploma şeffaflığı ve kalite güvencesi gibi alanlarda Avrupa ile uyumlu uygulamaları uzun süredir hayata geçiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Durman, söz konusu deneyimin önemli kazanım olduğuna dikkat çekerek, aynı anlayışın okul öncesinden lise sonuna kadar olan eğitim kademeleri için de ilham verici olabileceğine işaret etti.

Üniversitelerde derslerin artık sadece haftalık ders saatine göre değil, öğrencinin derse ayırdığı toplam emek üzerinden değerlendirildiğini anlatan Durman, yaklaşımın öğrenciler üzerindeki yükün daha dengeli dağıtılmasına katkı sağladığını aktardı.

Durman, söz konusu mantığın, doğru şekilde tasarlanırsa okullarda da öğrencilerin öğrenme sürecini daha sağlıklı planlamaya katkı sunabileceğine dikkati çekerek, Türkiye'nin bu tür yenilikçi yaklaşımları uygulayabilecek insan kaynağına ve deneyime sahip olduğunu vurguladı.

"Standart belgeler, mezunların yurt içinde ve yurt dışında daha kolay anlaşılmasını sağlıyor"

Üniversitelerde verilen diplomalara eklenen ve eğitimin içeriğini ayrıntılı biçimde anlatan standart belgelerin, mezunların yurt içinde ve yurt dışında daha kolay anlaşılmasını sağladığını ifade eden Durman, bu uygulamanın Türkiye'de uzun süredir başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Durman, şeffaflık uygulamalarının eğitim sisteminin tüm kademelerinde yaygınlaşmasının, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artırabileceğine işaret etti.

Türkiye'de üniversitelerde uygulanan kalite güvencesi sistemlerinin, eğitimin sürekli gelişimine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Durman, bu alanda edinilen deneyimin büyük kazanım olduğuna dikkati çekti.

Durman, söz konusu tecrübenin, eğitim sisteminin diğer kademeleri için de yol gösterici olabileceğini vurgulayarak, kalite anlayışının paylaşılmasının eğitimde genel başarıyı yükselteceğini ifade etti.

Türkiye'de okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim kademelerini kapsayan bir yeterlilik yapısının zaten mevcut olduğunu belirten Durman, bundan sonraki hedefin bu yapıyı daha güçlü bağlarla desteklemek olduğunu aktardı.

Durman, Türkiye'nin, eğitimde uluslararası standartlarla uyumlu önemli adımlar atmış bir ülke olduğunu kaydederek, "Gelecek dönemde bu güçlü altyapıyı daha bütüncül bir bakışla ileriye taşımak, ülkemizin en büyük kazanımlarından biri olacaktır." ifadesini kullandı.