Eğlence çocukların ayağına geldi - Son Dakika

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen Kurban bayramı etkinlikleri ile çocuklar doyasıyla eğlendi. Etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kurban bayramının ilk günü ilçenin merkez mahallelerinden olan Yeni Mahalle ve Ali Paşa'da startı verilen bayram etkinliğine ikinci gün de Erçek, Aşağı ve Yukarı Gölalan Mahallelerinde devam edildi.

"Çocuklar doyasıya eğlendi"

Erçek Yaşam Merkezi önünde ve okul bahçelerinde toplanan minikler canlı müzik, palyaço gösterileri ve sahne şovları ile doyasıya eğlendi. Çocuklar ayrıca belediyeye ait müzik sistemli araçlarda sahne alarak dans etti. Aynı zamanda etkinlikte çocuklara balon dağıtıldı, dondurma ikram edildi. Çocuklar bayram tatilini dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan da çocukları yalnız bırakmadı. - VAN