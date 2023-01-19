Yasadışı eğlence mekanına çevrilen gecekondudan 600 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Yasadışı eğlence mekanına çevrilen gecekondudan 600 litre sahte içki ele geçirildi

19.01.2023 18:14

Yasadışı eğlence mekanına çevrilen gecekondudan 600 litre sahte içki ele geçirildi Ankara'da kiraladıkları gecekonduyu yasa dışı alkollü eğlence mekanına çeviren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda işletmeci 2 kadın gözaltına alındı.

Yasadışı eğlence mekanına çevrilen gecekondudan 600 litre sahte içki ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da kiraladıkları gecekonduyu yasa dışı alkollü eğlence mekanına çeviren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda işletmeci 2 kadın gözaltına alındı. Kaçak alkol üretiminin de yapıldığı 'merdiven altı' mekanda kullanılmaya hazır 600 litre sahte içki ele geçirildi. 'Pavyon' görünümü verilmeye çalışan gecekondunun içerisindeki detaylar ile duvarlarındaki yazılar dikkat çekerken, piyasanın çok altında bir fiyata yiyecek ve içecek servisi yaptığı da öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ'ın Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde kiralanan bir gecekondunun yasadışı eğlence mekanına çevrildiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri 'merdiven altı' olarak tabir edilen mekana düzenledikleri operasyonda mekan işletmecisi S.A. ve T.Y. isimli iki kadını yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 500 litresi varillerde 100 litresi pet şişelerde olmak üzere toplam 600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. S.A. ve T.Y.'nin söz konusu alkolleri kendi ürettikleri, 'Pavyon' görünümü vermeye çalıştıkları mekanda piyasanın çok altında bir fiyata yiyecek ve içecek servisi yaptıkları öğrenildi. Gecekondunun duvarlarındaki fiyat listeleri, yazılar ve diğer detaylar ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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Pavyon, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı eğlence mekanına çevrilen gecekondudan 600 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasadışı eğlence mekanına çevrilen gecekondudan 600 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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