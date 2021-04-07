EGM: Bismil'de olası terör eylemi önlendi - Son Dakika

EGM: Bismil'de olası terör eylemi önlendi
07.04.2021 14:35
EGM: Bismil'de olası terör eylemi önlendiEMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün olası terör eylemini önlediğini duyurdu.
EGM: Bismil'de olası terör eylemi önlendi
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün olası terör eylemini önlediğini duyurdu.
EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi. Bismil'de yapılan operasyonda 1 tabanca, 5 tabancaya ait fişek, 2 savunma tipi el bombası, 5 elektrikli fünye, 1 telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildi" denildi. Ele geçirilen silahların fotoğrafı da paylaşıldı.
ANKARA, -
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