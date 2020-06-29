EGM'den "sınava giren genç kıza ceza şoku" haberine yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bursa'da maske takmadan sınava giren bir genç kıza ceza yazıldığına ilişkin bazı televizyon kanallarında yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, dün bazı televizyon kanallarında yayımlanan "Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku" başlıklı haberin araştırılmadan ve teyit edilmeden yayımlandığı kaydedildi.

Cezanın kesildiği iddia edilen 27 Haziran Cumartesi günü Bursa ili İznik ilçesinde YKS'nin yapılmadığına işaret edilen açıklamada, "Şahsın 2020 yılı YKS başvurusu bulunmamaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere şahıs üniversite sınavına girmemiştir. Halihazırda bir üniversitenin öğrencisidir." ifadelerine yer verildi.

İ.A isimli şahsa, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde maske takma zorunluluğuna uymamaktan dolayı saat 15.45'te, yani sınav saatinin bitiminde idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, YKS ve LGS sistemi kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere polis teşkilatının yardım ettiğinin kamuoyuna da yansıdığı hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek sınava yetişemeyen öğrencilerimizi sınav yerine yetiştiren, gerekse kimliğini kaybeden evlatlarımızı geçici kimlik belgelerinin çıkarılmasında yardımcı olunması fedakar polislerimizin çalışmasına birkaç örnektir. Gece gündüz canla başla, büyük bir özveriyle milletimize hizmet eden ve milletimizin büyük takdirini kazanmış olan Polis Teşkilatımızın halkımızla olan sağlam bağları ve sıcak diyaloğundan rahatsız olunmuş olacak ki teşkilatımıza yönelik gerçek dışı ve karalayıcı bu tür haberler yapılmıştır. Kamuoyumuz bu tür yalan haberlere itibar etmemelidir."