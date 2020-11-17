EGO'dan OSB otobüs ve raylı sistem hatlarına pandemi ayarı - Son Dakika

EGO Genel Müdürlüğü yeni korona virüs tedbirleri kapsamında organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ile sanayi kuruluşlarında yapılan mesai saati değişikliğine paralel olarak otobüs ve raylı sistemlerde sefer saatlerinde yeni düzenlemeye gitti. Başkan Yavaş'ın sosyal medya hesabından açıkladığı düzenlemeye ilişkin ayrıntılara "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitelerinde ile sanayi kuruluşlarında mesai saatlerinin 07.00-16.00 olarak belirlenmesinin ardından harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda EGO otobüs ve raylı sistemlerde de sefer saatlerinde 16 Kasım tarihinden itibaren düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

Ek seferler konuldu, sefer saatleri erkene alındı

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinde çalışanların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla sefer saatlerinde eş zamanlı değişiklik yaptıklarını belirten Başkan Yavaş, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenleme yapılmıştır. İş yerlerinize rahatça ulaşmanız için EGO otobüslerimizin sefer sayılarını artırıp hareket saatlerimizi düzenlendik" dedi.

Vatandaşların iş yerlerine giderken mağdur olmaması için yapılan düzenlemeye göre;

Saat 05.00-06.00 aralığında semtlerden şehir merkezi konumunda bulunan Ulus-Sıhhiye- Kızılay istikametine 31 adet öncü servis,

Saat 06.00 itibarıyla organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin yoğun olduğu semtlere hizmet verilen 22 adet hatta da mevcut servis saatleriyle birlikte ilave servisler konuldu.

Raylı sistemlerde de saat 06.00'da başlayan servis aralığı sıklaştırılırken, hat ve sefer saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. - ANKARA