Son Dakika Haberleri: Eğribel Geçidi Ulaşıma Kapandı

Eğribel Geçidi Ulaşıma Kapandı

21 dakika önce

Giresun-Sivas kara yolundaki Eğribel Geçidi çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Eğribel Geçidi Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Giresun-Sivas kara yolundaki Eğribel Geçidi çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giresun'un iç kesimlerindeki ilçeleri ile Sivas kara yolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı geçitte kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kar ve tipinin yanı sıra çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Kara yolu güzergahını kullanan bazı araç sürücüleri ve vatandaşların Karayolları Bakımevi ile bölgedeki dinlenme tesislerinde konakladıkları öğrenildi.

Karayolları 104. Şube Şefliği yetkilileri, bölgede yolun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Kar, Sivas, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzun Yıllar Yöneticilik Yaptıktan Sonra Kravattan Sıkıldı, Memleketine Dönüp Keçi Çiftliği Kurdu Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor

Dünya Devi Barcelona'ya 'Fındık' Teklifinden Sonra 'Maç' Teklifi! Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:26:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğribel Geçidi Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]