Ehliyet İçin 7. Deneme, Emirhan Demir'in Tepkisi

06.01.2026 15:09
7. defa ehliyet sınavında başarısız olan Emirhan Demir, haksızlık iddiasıyla görevlilere tepki gösterdi.

AVCILAR'da ehliyet sınavından 7'nci kez kalan Emirhan Demir, haksızlığa uğradığını iddia ederek görevlilere tepki gösterdi. Çektiği videoyu sosyal medya sayfalarına gönderen Demir, 14 aydır sınava hazırlandığını ve bunun için yaklaşık 50 bin lira para harcadığını belirtti.

Olay, Pazar günü Firuzköy Mahallesi'ndeki sürücü eğitim pistinde meydana geldi. Ehliyet alabilmek için yaklaşık bir yıldır kursa giden Emirhan Demir, iddiaya göre 6 kez direksiyon sınavında başarısız oldu. Demir, geçtiğimiz pazar günü 7'nci defa direksiyon sınavına girdi. Sınava abisi ve arkadaşlarıyla gelen Demir, bu defa da park yaptığı sırada çizgiye değdiği iddiasıyla sınavı geçemedi. Başarısız olduğu açıklanan Demir, sinirlenerek kullandığı aracın sarı çizgi ve dubalara değmediğini öne sürdü. Emirhan Demir ve yakınları direksiyon eğitmeni ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. Emirhan Demir, kaydedilen tartışma anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

14 aydır sınava hazırlandığını ve bunun için yaklaşık 50 bin lira para ödediğini söyleyen Demir, son sınavda haksızlığa uğradığını öne sürdü. Öte yandan sınav görevlileri de aracın sarı çizgiyi geçtiğini söyleyerek bir video paylaştı.

Kaynak: DHA

Emirhan Demir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
