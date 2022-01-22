Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 şüpheli yakalandı

Maskesinden kamera, kulağından böcek çıktı

Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği: Polisin dikkatinden kaçmadı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, ehliyet sınavında maskesine kurduğu kameralı düzenek ve kulağındaki böcek ile kopya çektiği tespit edilen 1 kişi ile kendisine yardım eden 2 kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. 2 şüphelinin, kopya düzeneği için sınava giren şüpheliden 7 bin lira karşılığında yardım ettiği öğrenildi.

Olay bugün Alsancak semtinde bulunan Melih Özakat İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda ehliyet sınavı sürerken, okul çevresinde bir otomobil içerisinde bulunan 2 kişiden şüphelenen Konak Suç Önleme ve Araştırma Büro amirliği ekipleri, şüphelilerin yanına gitti. Otomobil içerisinde bulunan Adem A. ve Fatih A'nın (31), sınavda bulunan Mahsun E.'ye kurdukları düzenekle kopya verdikleri tespit edildi. Hemen okula giden ekipler, Mahsun E.'nin üzerini aradı. Yapılan aramada Mahsun E.'nin maskesine gizlenmiş kamera ve böcek olarak tabir edilen kulağına yerleştirilmiş küçük bir kulaklık bulundu.

7 bin lira karşılığında akıl almaz yöntem

Yapılan incelemede, otomobilde bulunan 2 şüphelinin Mahsun E'nin maskesindeki kamerayla soruları görüp, kulaklık vasıtasıyla cevapları söylendikleri tespit edildi. Otomobil içerisinde bulunan 2 şüphelinin, 7 bin lira karşılığında düzenek kurdukları ve bu sayede Mahsun E.'ye yardımcı oldukları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak Alsancak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.