Ehliyeti Zarfında Taşıyan Kadın Cezasını Yedi
24.01.2026 10:24
İstanbul Avcılar'da motosikletli kadın, ilk kez polis çevirmesinde hatalı u dönüşü nedeniyle ceza aldı.

İstanbul Avcılar'da akşam saatlerinde yaşanan olayda, 2 ay önce ehliyetini alan motosikletli kadın, ilk kez girdiği polis çevirmesinde hem ehliyet zarfını açtırdı hem de ilk cezasını yedi.

Dün, akşam saatlerinde Avcılar Firuzköy'de Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, hatalı yerden u dönüşü yaptığı tespit edilen kadın sürücü ekipler tarafından durduruldu. Kadın sürücü, henüz zarfından dahi çıkarmadığı ehliyetini polis ekiplerinin açmasını isteyerek trafik polisine uzattı. Trafik polisi ehliyeti zarftan çıkarırken, kadın sürücü de motosikletli arkadaşıyla beraber ilk cezasını yedi. Motosikletli genç kadına u dönüşü yasağına uymamaktan ceza işlemi uygulandı.

"Ehliyet zarfını polis abiler açsın istiyordum. İki ay sonra cezayla denk geldi"

İki ay önce aldığı ehliyetin zarfını polislere açtırmak istediği için beklettiğini ifade eden Elfida Efra, "Ehliyetimi iki ay önce aldım. Ehliyet zarfını polis abiler açsın istiyordum, iki ay sonra cezayla denk geldi. Yanlış yerden U dönüşü yaptım. Benim gibi hata yapmayın. Kaçmaya da çalışmayın. Arkadaşınız da dur derse durun" dedi.

"Benim de yediğim ilk ceza"

Arkadaşıyla beraber ilk cezasını yiyen Furkan Aydın ise, "Benzin istasyonuna girmek istedik. Hiç fark etmedik U dönüşünün yasak olduğunu. Benim de yediğim ilk cezam. Uygulamalar olmalı bu şekilde devam etsinler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

