Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın - Son Dakika
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Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın

18.06.2022 01:04

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından durdurulan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Berat Ö, ekiplere "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diye dil döktü. Berat Ö'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira ceza yedi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, gece saatlerinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulamada Berat Ö. (16) yönetimindeki 16 ANS 412 plakalı motosiklet durduruldu. Evrakları istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

CEZADAN KURTULAMADI

Polis ekiplerine ehliyet sınavlarına girmek için başvuru yaptığını söyleyen Berat Ö, "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diyerek ekipleri ceza yazmamaları için ikna etmeye çalıştı. Berat Ö'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, motosiklet ise yakınlarına teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Tragger, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın - Son Dakika
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