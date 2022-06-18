Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın

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Polis ekiplerine ehliyet sınavlarına girmek için başvuru yaptığını söyleyen Berat Ö, "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diyerek ekipleri ceza yazmamaları için ikna etmeye çalıştı. Berat Ö'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, motosiklet ise yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA

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