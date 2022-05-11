Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs sulama kanalına uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

11.05.2022 16:53
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

AKSARAY'da sulama kanalına uçan minibüsün ehliyetsiz sürücüsü Afganistan uyruklu Bilal Özbek (18) ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

AKSARAY'da sulama kanalına uçan minibüsün ehliyetsiz sürücüsü Afganistan uyruklu Bilal Özbek (18) ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Laleli Mahallesi 4562'nci Sokak'ta meydana geldi. Bilal Özbek yönetimindeki 68 MA 1020 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu. Kazada Bilal Özbek ve yanındaki İbadullah Özbek (16) ile Muhammed El Hamut (13) yaralandı. Yaralıları, ihbarla çağrılan ambulanslarla Aksaray Üniversitesi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinde, sürücü Bilal Özbek'in ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kanala düşen minibüs vinçle çıkarıldı.


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Afganistan, Minibüs, Özbek, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs sulama kanalına uçtu: 3 yaralı - Son Dakika


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