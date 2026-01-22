Ehliyetsiz Sürücüye Hapis Cezası - Son Dakika
Ehliyetsiz Sürücüye Hapis Cezası

Ehliyetsiz Sürücüye Hapis Cezası
22.01.2026 14:54
Gaziantep'teki kazada Ezgi Alya Yiğit'in ölümü üzerine ehliyetsiz sürücüye 1 yıl 8 ay ceza verildi.

Gaziantep'te scooter'daki Ezgi Alya Yiğit'in hayatını kaybettiği, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralandığı kazaya ilişkin davada ehliyetsiz sürücü Osman S.'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası onandı.

Gaziantep'te scooter kullanan Ezgi Alya Yiğit'in hayatını kaybettiği, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada, ehliyetsiz sürücüye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası istinaf incelemesinde onandı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun şekilde yapıldığı, iddia ve savunmaların eksiksiz değerlendirildiği, delillerin hukuki çerçevede tartışıldığı ve vicdani kanaatin kesin, tutarlı ve çelişmeyen delillere dayandırıldığı vurgulandı. Eylemin doğru nitelendirildiği ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığı gerekçesiyle, SSÇ müdafii ile katılanlar Mehmet Şahin, Elif, Emine Gilay ve Hatice Kübra Yiğit vekilinin istinaf başvuruları esastan reddedildi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'te 12 Nisan 2022 tarihi akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde yaşanan kazada Osman S. (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, üzerinde Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'ın bulunduğu scooter'a çarpmıştı. Kaza sonucu 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken Şimal Toprak ise ağır yaralanmıştı. Feci kazanın ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen Osman S. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak 28 gün sonra serbest bırakılmıştı. Daha sonrasında ise otomobil sürücüsü Osman S. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Heyet, Gaziantep'te scooter'daki Ezgi Alya Yiğit'in ölümü, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralandığı kazaya ilişkin davada ehliyetsiz sürücü Osman S.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. - GAZİANTEP

