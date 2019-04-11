Son Dakika Haberleri: Eıa: ABD Petrol Stokları 7 Milyon Varil Arttı

Eıa: ABD Petrol Stokları 7 Milyon Varil Arttı

4 dakika önce

– ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA), 29 Mart haftasında ABD ham petrol stoklarının 7 milyon varil artışla 456.5 milyon varile yükseldiğini duyurdu.

Eıa: ABD Petrol Stokları 7 Milyon Varil Arttı, System.String[]
– ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA), 29 Mart haftasında ABD ham petrol stoklarının 7 milyon varil artışla 456.5 milyon varile yükseldiğini duyurdu.

Ham petrol üretimi 29 Mart haftasında günlük 16.1 milyon varil olurken bu rakam bir önceki hafta kaydedilen günlük üretimin 251 bin varil üzerinde oldu.

Petrol rafinerileri yüzde 87.5 kapasite ile çalıştı. Doğalgaz için günlük ortalama üretim 10.2 milyon varil oldu.

Petrol ithalatı aynı haftada günlük 6.6  milyon varil olurken, bir önceki haftaya göre günlük 164 bin varil azaldı. Toplam ticari petrol stokları 4.1 milyon varil arttı. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:11 Kaynak: DHA
Ekonomi
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