Ek yerleştirme ile 65 bin 665 aday daha üniversiteli oldu - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonucunda, lisans programlarına 14 bin 924, ön lisans programlarına 33 bin 427 olmak üzere 48 bin 351 aday yükseköğretim kurumlarına, 17 bin 314 aday ise açıkögˆretim programlarına yerleşti.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YKS Yerles¸tirme Sonuçları Raporu'nda, yükseköğretim program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017'de yüzde 76,45 olan doluluk oranının 2018'de yüzde 84,69'a, 2019'da yüzde 91,36'ya, 2020'de ise yüzde 93,19'a yükseldigˆi hatırlatıldı. Raporda ayrıca YKS'nin ilk defa uygulandıgˆı yıla göre, bos¸ kontenjanlarda 71 bin 2 azalma sagˆlandıgˆı ve ek yerleştirmeyle 2020 yılı kontenjan doluluk oranının artacagˆının belirtildiği anımsatıldı.

Bos¸ kontenjanlardaki azalmayla birlikte bu tablonun ek yerles¸tirme sonuçlarına da yansıyacagˆına ilis¸kin, bilgi ve tecrübeye dayalı degˆerlendirmenin s¸u an gerçekles¸tiği ifade edilen açıklamada, YKS'nin, 3. yılında da olumlu sonuçlar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada, bu olumlu tablonun, "ek yerleştirme" döneminde de kendisini gösterdiği ve bos¸ kontenjanların artık bir sorun olmaktan çıktığı vurgulandı.

YGS-LYS'nin uygulandıgˆı 2017'de 322 bin 14 olan bos¸ kontenjanın, YKS'nin ilk kez uygulanmaya bas¸landıgˆı 2018'de 177 bin 103, 2019'da 80 bin 635, bu yıl ek yerles¸tirme sonucunda ise 53 bin 163 olduğuna işaret edilen açıklamada, genel yerles¸tirmede sagˆlanan olumlu gelis¸menin, ek yerles¸tirme de YÖK'ün tahminleri istikametinde devam ettiği belirtildi.

2017 YGS-LYS'de 322 bin 14 olan ek yerles¸tirme sonucundaki bos¸ kontenjan sayısının, yeni sisteme geçis¸le birlikte YKS'nin yapıldıgˆı ilk yıl olan 2018'de ciddi bir azalma gösterdiği ifade edilen açıklamada, 2018'de 177 bin 103 olan ek yerles¸tirme bos¸ kontenjan sayısının 2020'de 53 bin 163'e gerilediği aktarıldı.

"Ek yerles¸tirmeye bas¸vuran adayların yüzde 75'i bir yüksekögˆretim programına yerles¸mis¸tir"

Bu tablonun, üç yıldır degˆis¸tirilmeden uygulanan YKS'nin bas¸arısını bir kez daha kanıtladığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu yıl yüksekögˆretim kurumlarına yapılan ek yerles¸tirmeyle birlikte lisans programlarına 14 bin 924 aday, ön lisans programlarına 33 bin 427 aday olmak üzere toplam 48 bin 351 aday daha yüksekögˆretim kurumlarına yerles¸mis¸tir. Açıkögˆretim programlarına ise ek yerles¸tirmede 17 bin 314 aday yerles¸mis¸tir.

Geçen sene bos¸ kalan açık ögˆretim programları kontenjanı da 48 bin 673 iken bu sene 26 bin 886 olmus¸tur. Digˆer bir ifade ile yine geçen seneki gibi bu sene de hem örgün hem açık ögˆretim programlarında, hem devlet hem vakıf hem de KKTC üniversitelerinde bos¸ kontenjanlar önemli bir oranda azalmıs¸tır. Ek yerles¸tirmeye bas¸vuruda bulunan 87 bin 310 adayın 47 bin 537'i ön lisans, 18 bin 128'i lisans olmak üzere 65 bin 665 aday bir yüksekögˆretim programına yerles¸erek yüksekögˆretime dahil olmus¸tur. Bir bas¸ka ifade ile ek yerles¸tirmeye bas¸vuran adayların yüzde 75'i bir yüksekögˆretim programına yerles¸mis¸tir."

"Bos¸ kontenjan olgusu, bir sorun olmaktan çıkmıs¸tır"

Açıklamada, egˆitime eris¸imde sosyal adalet ve fırsat es¸itligˆini sagˆlayan, bas¸arıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlıgˆı arayan, muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran YKS'nin ilk yıl, görünürlük düzeyinde ürettigˆi önemli ve olumlu sonuçların sistemli bir s¸ekilde devam ettigˆinin görüldüğüne vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "YÖK olarak yaptıgˆımız planlamaların kamuoyu önünde verdigˆimiz taahhütlere uygun olarak bas¸arılı sonuçlar ürettigˆini kamuoyuna hamdolsun büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz. Bugünkü sonuçlar ile yürütülen titiz çalıs¸malar sonucu artık yüksekögˆretimde 'bos¸ kontenjan' olgusu, bir sorun olmaktan çıkmıs¸tır.

Yeni YÖK, yüksekögˆretimle ilgili bütün süreçleri, bilgi, birikim ve tecrübe zemininde, yüksekögˆretime eris¸imde ve yüksekögˆretimin niteligˆini gelis¸tirmede egˆitimde fırsat es¸itligˆi ve sosyal adalet kavramlarını da gözeterek yürütmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.