Ek yerleştirme ile 65 bin 665 aday daha üniversiteli oldu - Son Dakika

Ek yerleştirme ile 65 bin 665 aday daha üniversiteli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonucunda, lisans programlarına 14 bin 924, ön lisans programlarına 33 bin 427 olmak üzere 48 bin 351 aday yükseköğretim kurumlarına, 17 bin 314 aday ise açıkögˆretim programlarına yerleşti.

Ek yerleştirme ile 65 bin 665 aday daha üniversiteli oldu, System.String[]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonucunda, lisans programlarına 14 bin 924, ön lisans programlarına 33 bin 427 olmak üzere 48 bin 351 aday yükseköğretim kurumlarına, 17 bin 314 aday ise açıkögˆretim programlarına yerleşti.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YKS Yerles¸tirme Sonuçları Raporu'nda, yükseköğretim program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017'de yüzde 76,45 olan doluluk oranının 2018'de yüzde 84,69'a, 2019'da yüzde 91,36'ya, 2020'de ise yüzde 93,19'a yükseldigˆi hatırlatıldı. Raporda ayrıca YKS'nin ilk defa uygulandıgˆı yıla göre, bos¸ kontenjanlarda 71 bin 2 azalma sagˆlandıgˆı ve ek yerleştirmeyle 2020 yılı kontenjan doluluk oranının artacagˆının belirtildiği anımsatıldı.

Bos¸ kontenjanlardaki azalmayla birlikte bu tablonun ek yerles¸tirme sonuçlarına da yansıyacagˆına ilis¸kin, bilgi ve tecrübeye dayalı degˆerlendirmenin s¸u an gerçekles¸tiği ifade edilen açıklamada, YKS'nin, 3. yılında da olumlu sonuçlar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada, bu olumlu tablonun, "ek yerleştirme" döneminde de kendisini gösterdiği ve bos¸ kontenjanların artık bir sorun olmaktan çıktığı vurgulandı.

YGS-LYS'nin uygulandıgˆı 2017'de 322 bin 14 olan bos¸ kontenjanın, YKS'nin ilk kez uygulanmaya bas¸landıgˆı 2018'de 177 bin 103, 2019'da 80 bin 635, bu yıl ek yerles¸tirme sonucunda ise 53 bin 163 olduğuna işaret edilen açıklamada, genel yerles¸tirmede sagˆlanan olumlu gelis¸menin, ek yerles¸tirme de YÖK'ün tahminleri istikametinde devam ettiği belirtildi.

2017 YGS-LYS'de 322 bin 14 olan ek yerles¸tirme sonucundaki bos¸ kontenjan sayısının, yeni sisteme geçis¸le birlikte YKS'nin yapıldıgˆı ilk yıl olan 2018'de ciddi bir azalma gösterdiği ifade edilen açıklamada, 2018'de 177 bin 103 olan ek yerles¸tirme bos¸ kontenjan sayısının 2020'de 53 bin 163'e gerilediği aktarıldı.

"Ek yerles¸tirmeye bas¸vuran adayların yüzde 75'i bir yüksekögˆretim programına yerles¸mis¸tir"

Bu tablonun, üç yıldır degˆis¸tirilmeden uygulanan YKS'nin bas¸arısını bir kez daha kanıtladığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu yıl yüksekögˆretim kurumlarına yapılan ek yerles¸tirmeyle birlikte lisans programlarına 14 bin 924 aday, ön lisans programlarına 33 bin 427 aday olmak üzere toplam 48 bin 351 aday daha yüksekögˆretim kurumlarına yerles¸mis¸tir. Açıkögˆretim programlarına ise ek yerles¸tirmede 17 bin 314 aday yerles¸mis¸tir.

Geçen sene bos¸ kalan açık ögˆretim programları kontenjanı da 48 bin 673 iken bu sene 26 bin 886 olmus¸tur. Digˆer bir ifade ile yine geçen seneki gibi bu sene de hem örgün hem açık ögˆretim programlarında, hem devlet hem vakıf hem de KKTC üniversitelerinde bos¸ kontenjanlar önemli bir oranda azalmıs¸tır. Ek yerles¸tirmeye bas¸vuruda bulunan 87 bin 310 adayın 47 bin 537'i ön lisans, 18 bin 128'i lisans olmak üzere 65 bin 665 aday bir yüksekögˆretim programına yerles¸erek yüksekögˆretime dahil olmus¸tur. Bir bas¸ka ifade ile ek yerles¸tirmeye bas¸vuran adayların yüzde 75'i bir yüksekögˆretim programına yerles¸mis¸tir."

"Bos¸ kontenjan olgusu, bir sorun olmaktan çıkmıs¸tır"

Açıklamada, egˆitime eris¸imde sosyal adalet ve fırsat es¸itligˆini sagˆlayan, bas¸arıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlıgˆı arayan, muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran YKS'nin ilk yıl, görünürlük düzeyinde ürettigˆi önemli ve olumlu sonuçların sistemli bir s¸ekilde devam ettigˆinin görüldüğüne vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "YÖK olarak yaptıgˆımız planlamaların kamuoyu önünde verdigˆimiz taahhütlere uygun olarak bas¸arılı sonuçlar ürettigˆini kamuoyuna hamdolsun büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz. Bugünkü sonuçlar ile yürütülen titiz çalıs¸malar sonucu artık yüksekögˆretimde 'bos¸ kontenjan' olgusu, bir sorun olmaktan çıkmıs¸tır.

Yeni YÖK, yüksekögˆretimle ilgili bütün süreçleri, bilgi, birikim ve tecrübe zemininde, yüksekögˆretime eris¸imde ve yüksekögˆretimin niteligˆini gelis¸tirmede egˆitimde fırsat es¸itligˆi ve sosyal adalet kavramlarını da gözeterek yürütmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ek yerleştirme 2018, Lisans, TIR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ek yerleştirme ile 65 bin 665 aday daha üniversiteli oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş         
17:38
Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor         
17:17
İçişleri Bakanlığı'ndan 2. Lig ekibi Amedspor hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanlığı'ndan 2. Lig ekibi Amedspor hakkında suç duyurusu         
17:04
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı         
16:05
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı         
14:58
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 18:31:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ek yerleştirme ile 65 bin 665 aday daha üniversiteli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei