Son Dakika Haberleri: Ekim ayında Kayseri Havalimanı'nda 208 bin 491 yolcuya hizmet verildi
Son Dakika Güncel Ekim ayında Kayseri Havalimanı'nda 208 bin 491 yolcuya hizmet verildi

Ekim ayında Kayseri Havalimanı'nda 208 bin 491 yolcuya hizmet verildi

6 saat önce

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 179.592, dış hat yolcu trafiği 28.899, toplam yolcu trafiği ise 208.491 oldu.

Ekim ayında Kayseri Havalimanı'nda 208 bin 491 yolcuya hizmet verildi, System.String[]

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 179.592, dış hat yolcu trafiği 28.899, toplam yolcu trafiği ise 208.491 oldu.


2019 yılı Ekim ayında Kayseri Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1.087, dış hatlar uçak trafiği 206 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.293 olarak gerçekleşti.


2019 yılı Ekim ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 2.408 ton oldu.


10 Aylık Gerçekleşmeler


Kayseri Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1.963.104, uçak trafiği 12.581 yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 22.822 ton olarak gerçekleşti. - KAYSERİ

Kayseri Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor Yolcu otobüsünde iğrenç olay! Muavin, arka koltuğa geçirdiği kadını taciz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 15:31:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekim ayında Kayseri Havalimanı'nda 208 bin 491 yolcuya hizmet verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]