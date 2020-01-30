Ekipler, hayvan varlıklarının tespiti için çalışıyor - Son Dakika

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Ekipler, hayvan varlıklarının tespiti için çalışıyor
6 saat önce
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında çalışmalara devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında çalışmalara devam ediyor.
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri ekipleri İl genelinde anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında hayvan varlıklarını tespit için çalışmalarına devam ediyor. Iğdır'a bağlı Halfeli Beldesinde tespit çalışmalarına devam eden ekipler, işlerin aksamaması için gereken tedbirlerin alınması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. - IĞDIR
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