Ekipler, hayvan varlıklarının tespiti için çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekipler, hayvan varlıklarının tespiti için çalışıyor - Son Dakika

Ekipler, hayvan varlıklarının tespiti için çalışıyor

6 saat önce

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, hayvan varlıklarının tespiti için çalışıyor, System.String[]

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında çalışmalara devam ediyor.


Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri ekipleri İl genelinde anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında hayvan varlıklarını tespit için çalışmalarına devam ediyor. Iğdır'a bağlı Halfeli Beldesinde tespit çalışmalarına devam eden ekipler, işlerin aksamaması için gereken tedbirlerin alınması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. - IĞDIR

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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