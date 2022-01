Ekmeğe olan talep arttı! Günlük talep 1.9 milyonu aştı - Son Dakika

Ekmeğe olan talebin 1 Aralık 2021'de 1 milyon 261 bin adet iken, 25 Aralık'ta 1 milyon 952 bin adet seviyesine çıktığı açıklandı.

1 AYDA HALK EKMEK'TE TALEP ARTTI

İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, "Son bir ayda Halk Ekmek'e olan talep arttı. Talep 1 Aralık 2021'de 1 milyon 261 bin adet iken, 25 Aralık'ta 1 milyon 952 bin adet seviyesine çıktı. Pazar günleri dahil üretmeye başladık. Artan talebi karşılamak için yaklaşık 100 milyon Euro'luk yatırımla Hadımköy'de kurduğumuz fabrikada ilk etapta 250 bin adetlik ekmek üretimi yapılacak olan 1'inci hattı mayıs ayında faaliyete almaya hazırlanıyoruz. 1'inci hattın açılmasıyla ilk etapta 70 kişi istihdam edilecek, arkasından gelen diğer hatların açılmasıyla istihdam artışı devam edecek" ifadesine yer verdi.

"TOPLAMDA 3025 NOKTAYA EKMEK VERİYORUZ"

Sipariş yöntemlerini göreve başladıklarında değiştirdiklerini açıklayan Gedik, "Eskiden siparişler formlara yapılıyordu, şimdi bütün büfelere dağıtımız tabletlerle dijital ortamdan siparişleri topluyoruz. Büfe sayımız 607, bakkal 316, market 1069 ve toplu tüketim yerleri 1304 olmak üzere toplamda 3025 noktada her gün ekmek veriyoruz. Her gün 103 rotada 85 araç ile ekmek dağıtıyoruz. Bunu yaparken her gün 16 bin 500 kilometre yol kat ediyoruz" dedi.