Ekmek parası için dondurucu soğuğa rağmen nehirdeki buzları kırıp balık avlıyorlar - Son Dakika

Ekmek parası için dondurucu soğuğa rağmen nehirdeki buzları kırıp balık avlıyorlar

12.01.2021 10:57

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da büyük bir kısmı donan Murat Nehri'nde vatandaşlar, dondurucu soğuklarda buzları kırarak balık avlıyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da büyük bir kısmı donan Murat Nehri'nde vatandaşlar, dondurucu soğuklarda buzları kırarak balık avlıyor.

Yaz aylarında farklı işlerde çalışarak ailelerinin geçimini sağlayanlar, dondurucu soğukların ardından yüzeyi buz tutmaya başlayan Murat Nehri'nde balık avına başladı.

Aralarında hobi amaçlı balık tutanların da olduğu bir grup, sabahın ilk saatlerinde yer yer buz tutan nehre gelip hazırlıklarını yaptıktan sonra işe koyuluyor. Nehrin kenarındaki buzlar baltalarla kırıldıktan sonda balık tutmak için geleneksel olarak kullanılan el yapımı "dirgen tor" ve "serpme" ismi verilen ağlar suya bırakılıyor. Tahtalarla buzlara vurulup ses çıkarılarak balıkların ağlara takılmasının kolaylaştırılması isteniyor.

Dondurucu soğuklarda ve zorlu bir mücadelenin ardından çuvallara doldurulan balıklar Ağrı- Van kara yolunun kenarında satılmaya çalışılıyor.

"Balık avı için baltalarla buzu kırıp delik açıyoruz"

Nehirde balık avlayan İsmail Çabuk, AA muhabirine, bölgede kışın çetin geçtiğini, bu yüzden balık avlarken zorlandıklarını söyledi.

Balık avlayanların arasında ekmek mücadelesi verenlerin yanı sıra az da olsa hobi amaçlı bölgeye gelenlerin bulunduğunu belirten Çabuk, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin en soğuk illerinden birisi Ağrı'dır. Bizim 6 aylık kışımız çok çetin geçiyor. Her yer buz tuttu. Elle yapılan 'dirgen tor' dediğimiz aleti nehirdeki buzları kırarak yer açıp suya bırakıyoruz. Kışın bu torlarla çok balık avlıyoruz. Bugün 4 kiloya yakın balık avladık. Babam da balık avlıyordu ve kendimi bildim bileli ben de ondan öğrendiklerimle devam ediyorum. Ben hobi amaçlı balık avlamaya geliyorum ve bunu çok seviyorum. Biz balık avlarken çok zevk alıyoruz."

Buzlar çözülünceye kadar nehirde balık avladıklarını anlatan Çabuk, zaman zaman çocuklarının da kendisine eşlik ettiğini sözlerine ekledi.

Ekmek parası için dondurucu soğuğa rağmen nehirdeki buzları kırıp balık avlıyorlar
Ekmek parası için dondurucu soğuğa rağmen nehirdeki buzları kırıp balık avlıyorlar
Ekmek parası için dondurucu soğuğa rağmen nehirdeki buzları kırıp balık avlıyorlar
Ekmek parası için dondurucu soğuğa rağmen nehirdeki buzları kırıp balık avlıyorlar

Murat Nehri, Balık, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekmek parası için dondurucu soğuğa rağmen nehirdeki buzları kırıp balık avlıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Dembele ayrılınca, Slimani Lyon'a imza atacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti
Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti         
10:21
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında         
09:51
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem         
09:39
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Polisin Polisin "Zehirli olabilir" diye uyardığı balıkları tutmaya devam eden vatandaşlar pes dedirtti         
09:15
Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz         
08:51
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor         
08:25
Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak         
08:05
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 11:12:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekmek parası için dondurucu soğuğa rağmen nehirdeki buzları kırıp balık avlıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei