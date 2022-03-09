Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar - Son Dakika
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Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar

09.03.2022 02:00

Ekmeklerini taştan çıkartıyorlarTOKAT Tokat'ta ev hanımları yarı değerli taşların işlendiği atölyede çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar

TOKAT Tokat'ta ev hanımları yarı değerli taşların işlendiği atölyede çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yarı değerli taşlar Tokat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi kuyum atölyesinde işleniyor. Kuyum atölyesinde çalışan kadınlar değerli taşları işleyerek kolye, küpe, tespihi gibi takı ürünlerine dönüştürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdaresi destekleri ile kurulan atölyede ağaç opali, jasper, kalsedon, ametist, agat gibi taşlar ekonomiye kazandırılıyor.

Yarı Değerli Taşlar İşleme Derneği Başkanı ve Atölye Sorumlusu Nevra Yenisoy, kadınların kurs alarak usta öğretici olduktan sonra aile bütçelerine katlı sağladığını kaydetti. Doğaltaş atölyesinde hem eğitim hemde üretim yaptıklarına dikkat çeken Yenisoy, "Atölyemizin amacı artık kadınların evde oturması değil, kadınlara istihdam sağlamak. Burada gelen kadınlar eğitim aldıktan sonra onlara bir iş kapısı açıyoruz. Tokat'ta çıkan çok güzel yarı derli taş gruplarımız var. Bizim amacımız bu taş gruplarını insanlara duyurmak. Aynı zamanda da kadınlara istihdam sağlayarak kadının gücü Tokat'ın gücü demek istiyoruz" dedi.

15 kadın istihdam ediliyor

Atölyede 15 kadının istihdam edilmekte olduğunu belirten Yenisoy, "Onun haricinde de 10 kadınımız da eğitimine devam ediyor. Usta öğreticilerimiz ortalama asgari ücret civarında aylık alıyorlar. Aynı zamanda döner sermayeden de ekstra ücret almaktalar. Tokat Halk Eğitim Merkezi'ne taş atölyesi ve takı olarak kurs başvurusunda bulunabilirler. Bulunduktan sonra kurs açılma dönemlerinde kursumuzun kayıtları yaptırarak kursumuza devam edebilirler. Ev kadınlarına olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz"

Evli ve 3 çocuk annesi Hacer Karaman doğal taşlara karşı olan ilgisinden dolayı kursa katıldığını, 9 aylık eğitim çalışmasının ardından sınava girerek usta öğretici olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 yıldır usta öğretici olarak çalıştığını belirten Karaman, kadınlar için oluşturulan istihdamdan mutlu olduklarını belirterek, "Ev hanımı idim. Bu kurs vesilesi ile çalışma hayatına atıldım. Çalışmaktan, üretmekten mutluyuz. Bir şeyler üretmek bu ürettiklerimizin beğenilmesi bizleri mutlu ediyor. Yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Doğan bir taştan objeler aksesuarlar üretiyoruz. Ev ekonomisine de katkı da bulunduğum için mutluyum. Biz gerçekten ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meslek öğrenerek usta öğretici oluyorlar

3 çocuk annesi Nalan Ulaşoğlu ise yarı değerli taşlara olan merakından dolayı çalışmaya karar verdiğini belirterek, "Güzel bir meslek öğreniyoruz. İnsanlar İstanbul'a taşı toprağı altın diye gidiyor. Ama Tokat'ımızın taşı toprağı altın. Çünkü burada çıkan yarı değerli taşları işleyerek arkadaşlarımız aile bütçesine katkı da bulunuyorlar. Şuan kursiyerim usta öğretici olmak istiyorum. Hobi olarak başladık sonuç ne olur bilemiyorum" açıklamalarında bulundu.

Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar
Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar
Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar

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Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar

Değerli taşlar, İstihdam, Atölye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar - Son Dakika


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