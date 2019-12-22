Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor: 2-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor: 2-1 - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor: 2-1

6 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Uygar Bebek (xx), Murat Temel (xx)EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) – Canberk (xx), Ali Keten (xxx), Ercan (xxx), Alberk (xx), Taşkın (xx), Tayfun (xxx) (Dk. 83 Muhammed x), Mustafa (xxx) (Dk, 90+3 Diakite), Murat Erdemir (xxx), Mehmet (x) (Dk.

Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor: 2-1, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Uygar Bebek (xx), Murat Temel (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) – Canberk (xx), Ali Keten (xxx), Ercan (xxx), Alberk (xx), Taşkın (xx), Tayfun (xxx) (Dk. 83 Muhammed x), Mustafa (xxx) (Dk, 90+3 Diakite), Murat Erdemir (xxx), Mehmet (x) (Dk. 65 Murat Elkatmış x), Ali Özgün (xxx)

BURSASPOR: Çağlar (x) – Shehu (x), Diarra (xx), Cüneyt (x), Latovlevici (xx) (Dk. 57 Onur x), Selçuk (x), Burak Kapacak (x), Özer (xx), Burak Altıparmak (x) (Dk. 86 Recep), Igor (x) (Dk. 78 Ali Akman x), Seleznyov (xx)

GOLLER: Dk. 36 Seleznyov (Bursaspor), Dk. 66 Mustafa, Dk. 75 Ali Özgün (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Murat Elkatmış (Menemenspor), Özer (Bursaspor)

TFF 1. Lig'de geçen hafta Adanaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Ekol Göz Menemenspor, evinde Bursaspor'u da mağlup edip hem yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı, hem de 2'nci sıraya yükselip Süper Lig potasına girdi.

29. dakikada Seleznyov'un ceza sahası içinden vurduğu şutta Kalevi Selmani topu kurtardı.

36. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Seleznyov, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1

43. dakikada Taşkın'ın ceza sahası sol çaprazından vurduğu şutu Kaleci Çağlar güçlükle kornere çeldi.

53. dakikada ceza sahası dışından Taşkın'ın kullandığı serbest vuruşta Kaleci Çağlar topu oyun alanına tokatladı, pozisyonun devamında Ercan'ın şutu auta çıktı.

66. dakikada gelişen Menemenspor atağında ceza sahası içinden dönen topu kontrol eden Mustafa Çeçenoğlu, yarım vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1

75. dakikada gelişen Menemenspor atağında savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Özgün, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu: 2-1


- İzmir
Uygar Bebek, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:04 Kaynak: DHA
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