Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi - BALIKESİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi - BALIKESİR - Son Dakika

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi - BALIKESİR

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Ramazan Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine, Yusuf Şimşek getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Ramazan Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine, Yusuf Şimşek getirildi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, bir kan değişikliğine gidildiğini söyledi.

Dağlı, birçok teknik direktörle görüşmelerinin olduğunu belirterek, "Balıkesirspor'u her zaman daha iyi yapabilmek için çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla aldığımız ortak kararla, Yusuf Şimşek hocamızı tercih ettik. Yusuf hocamızla Allah'ın izniyle imzamızı atalım dedik." diye konuştu.

Şimşek: "Bahane üretmeye gelmedik"

Teknik direktör Yusuf Şimşek, kırmızı-beyazlı ekipte görev yapacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Huzurlu bir takımda başarılı olabileceğini vurgulayan Şimşek, "Son derece memnunum. Zaten takımda oyuncu arkadaşlarım, daha önce çalıştığım kardeşlerim var. Buraya geldiğim için son derece keyifliyim. İşimiz zor ama biz buraya bahane üretmeye gelmedik. Ben ve ekibim bahane üretmeyeceğiz. Takımımızı her şartta üst lige çıkarmak için çalışacağız. Bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yusuf Şimşek'in yardımcılıklarını Şaban Özdeş, Cevdet Göç, Yaşar Işık ve Engin Çatır, takımın kaleci antrenörlüğünü ise Mustafa Okal yapacak.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Yusuf Şimşek, Kurşunlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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