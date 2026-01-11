Ekol TV Hakkında Soruşturma Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Ekol TV'ye soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklindeki söylemler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Açıklamada, yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına' dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

