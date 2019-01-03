Ekonomi Bakanlığı Yerli Ve Milli Üretimle Katılan Türk Markalarını Destekleyecek

200'ü aşkın Türk markasının da katılacağı fuar öncesi Ekonomi Bakanlığı'ndan önemli bir duyuru yapıldı. Bakanlık, yerli ve milli üretim yapan ve fuara katılacak olan firmalara, metrekare bazında 1.264 TL'lik destek sunacak.Bakanlık, bu girişimi ile ihracatın arttırılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Hannover Messe 2019, 1 -5 Nisan tarihleri arasında Hannover'de yapılacak.

Dünyanın önde gelen sanayi kuruluşlarının Almanya'da buluştuğu "Hannover Messe" fuarı, "Entegre Endüstri – Endüstriyel Zeka" ana temasıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor. Her yıl endüstriyel teknolojide bir sonraki adımın ne olacağına odaklanan fuar, 2019 yılında IAMD–Entegre Otomasyon, Hareket ve Kuvvet, Dijital Fabrika, Enerji, Endüstriyel Tedarik, ComVac, Araştırma & Teknoloji bölümlerinden oluşacak. Endüstriyel teknolojilerin entegrasyonu, dijitalleşmesi, birbiriyle bağlantısı ve dünyadaki üretim endüstrileri için fuarda önemli bir alan ayrıldı.

Ekonomi Bakanlığı Türk markalara teşvik vereceğini duyurdu

Dünyanın önde gelen sanayi kuruluşlarının Almanya'da buluştuğu "Hannover Messe" fuarına Türkiye'den yerli ve milli markalarıyla katılacak olan firmalara Ekonomi Bakanlığı'nın teşvik vereceği duyuruldu. Fuara katılacak olan Türk markalara bakanlığın metrekare bazında vereceği teşvikin bedeli ise 1.264 TL olarak belirlendi.

Endüstri alanında ürün ve çözümler sunan fuara, 2018 yılında 200'ü Türk olmak üzere 5000'i aşkın firma katılmıştı. 75 ülkeden 210 bin sektör profesyoneli ise yeni işbirlikleri yakalama amacıyla fuarı ziyaret edilmişti.

Türkiye sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknoloji bu fuarda

Türkiye sanayisinde en çok tartışılan konuları arasında yer alan Endüstri 4.0'ın üretim alanında geleceğini şekillendiren yeni nesil teknolojiler Hannover Messe 2019'da sahne alacak. Türkiye sanayisinde teknolojiye yatırım yapmayı hedefleyen 200'ün üzerinde önemli şirketin de katılacağı fuar, yapay zeka ve makine eğitiminin; enerji verimliliği ve kullanımı ile otonom üretim süreçleri dâhil olmak üzere, üretim ve enerji sektörlerinde artan önemine vurgu yapacak. Fuarda ayrıca ara yüz, protokol ve güvenlik açısından yaşanan zorluklar ele alınacak. Yapay zekâ ve endüstri sektörlerinin düşünce liderleri, Hannover Messe'de bir araya gelerek geleceğin çözümlerini geliştirecek.

"Entegre Otomasyon ve Hareketli Sürücü Sistemleri" (IAMD) için, "Hannover Messe" bünyesinde 14 sergi salonu ayrıldı. Fabrika ve proses otomasyon sistemleri, endüstriyel BT, robotik, akıllı sürücü sistemleri, akıllı hidrolik ve pnömatik sistemleri başta olmak üzere geleceğin fabrikaları için tam kapsamlı ürün ve çözümler bu özel alanın içeriğini oluşturacak.

Akıllı makinelere akıllı enerji sistemleri…

Akıllı enerji teknolojilerini her yıl kapsamlı bir şekilde ele alan Hannover Messe, enerjinin tüm bileşenlerini 1100'ün üzerinde katılımcı firmayla, "Entegre Enerji" başlığı altında bir araya getirecek.Katılım üretim, iletim, depolama, akıllı dağıtımı, dijital enerji yönetimi ve mobilite çözümlerini kapsayan "Entegre Enerji", elektrik enerjisi ve termal enerjinin makineler arası entegrasyonuna odaklanacak.

5 günde 90'ı aşkın konferans ve forum düzenlenecek

Bütün bir yıl boyunca firmaların ve ziyaretçilerin büyük bir merakla beklediği Hannover Messe, konferans ve forum programı ise bütün ihtiyaçlara cevap verecek biçimde hazırlandı. Fuar programında 90'dan fazla konferans ve forum yer alıyor.

"Hidrojen ve Yakıt Hücreleri Avrupa", "Dijital Enerji", "Entegre Enerji Plazası", "Hayat Enerjiye İhtiyaç Duyar" ve "Elektrikli Taşıt Altyapısı" fuarın en dikkat çeken ve merakla beklenen konferans başlıkları olarak ön plana çıkıyor.

Hidrojen, dijital enerji, entegre enerji tartışılacak!

Avrupa kıtasında türünün lider etkinliği konumundaki "Hidrojen ve Yakıt Hücreleri Avrupa" özel gösteriminde gündem yenilenebilir kaynaklardan türetilen enerji için bir depolama ortamı olarak hidrojen olacak.

Enerji verimliliğini arttırırken maliyetini düşüren yapay zeka teknolojileri "Dijital Enerji" özel bölümünde ele alınacak. Bu alanda enerji altyapısının sayısallaştırılması, özellikle de enerji akışlarının dijital kontrolü ve takibine odaklanılacak.

Ziyaretçilere merkezi bir bilgi kaynağı sunabilmek amacıyla hayata geçirilen "Entegre Enerji Plazası" ve "Hayat Enerjiye İhtiyaç Duyar" forumlarında endüstriden, bilimden ve siyasetten uzmanlar bir araya gelerek yarının enerji sistemlerini ve dijital fabrikalarda güvenilir enerji çözümlerine olay ihtiyacı tartışacaklar. "Elektrikli Taşıt Altyapısı" sergisinde, şarj teknolojisine, otonom sürüşe, yeni faturalama sistemlerine ve alternatif mobilite ve taşıma çözümlerine odaklanılacak. Bu sergiye eşlik edecek forumda önde gelen uzmanlar yarının mobilite sistemlerinin ön şartlarını ele alacak.