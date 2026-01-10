Ekonomi Gazetecileri Derneği Yeni Yıl Buluşması - Son Dakika
Ekonomi

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yeni Yıl Buluşması

10.01.2026 15:17
EGD'nin yeni yıl etkinliğinde ekonomi gazeteciliği ve dijital dönüşüm ele alındı.

İş dünyası ve ekonomi basını, Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel olarak düzenlediği "Yeni Yıl Buluşması" etkinliğinde bir araya geldi.

EGD açıklamasına göre, iş dünyasının yoğun katılım gösterdiği Sabancı Center'daki etkinlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da yer aldı.

Etkinlikte meslekte 20'nci yılını dolduran gazetecilere plaket takdim edilirken, Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Müdürlüğünden Cevat Kışlalı da bu ödülün sahibi oldu.

TİM Başkanı Gültepe, burada yaptığı konuşmada, ekonomi gazeteciliğinin Türkiye'nin üretim, ihracat ve sanayi gündemini doğru, aydınlatıcı ve geliştirici bakış açısıyla kamuoyuna aktarmada kritik rol üstlendiğini belirtti.

Dijitalleşme ve yapay zeka çağında güvenilir, derinlikli ve sorumluluk sahibi haberciliğin önemine işaret eden Gültepe, 2026 yılına ilişkin olarak enflasyonun gerilediği, üretim ve ihracatın arttığı, Türkiye'nin orta ve uzun vadede dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi hedefine yaklaştığı bir ekonomik tablo diledi.???????

"Dijital medya, televizyon ve sosyal mecralarda ekonomi haberciliği hızla çeşitleniyor"

İSO Başkanı Bahçıvan da dijital medya, televizyon ve sosyal mecralarda ekonomi haberciliğinin hızla çeşitlendiğini anlatarak, bu dönüşümün arkasında kuşaklar arası bilgi birikimini teknolojiyle buluşturan ekonomi gazetecilerinin emeğinin bulunduğunu vurguladı.

Haber hızının dakikalarla ölçüldüğü yeni dönemde kalite, güvenilirlik ve itibarın korunmasının her zamankinden daha kritik hale geldiğini belirten Bahçıvan, kalitesiz bilginin toplum ve sektörler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı ortak sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçıvan, sanayiciler ile ekonomi basınının fırsatların yanı sıra tehditleri de birlikte ele alarak bu dönüşüm sürecini sağlıklı biçimde yönetmesinin, Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Doğru, güvenilir ve nitelikli haber üretimi, ekonomi gazeteciliğinin temel taşı olmaya devam ediyor"

EGD Başkanı Arslan ise ekonomi gazeteciliğinde birlik ve beraberliğin mesleğin ortak değerlerini ve hafızasını güçlendiren temel unsur olduğunu vurgulayarak, geleneksel yeni yıl buluşmasının bu anlayışla düzenlendiğini dile getirdi.

Gazeteciliğin değişen koşullara rağmen asli sorumluluğunu koruduğuna dikkati çeken Arslan, doğru, güvenilir ve nitelikli haber üretiminin ekonomi gazeteciliğinin temel taşı olmaya devam ettiğini bildirdi.

Mesleğin sürdürülebilirliğinin ancak emeğin karşılığını bulduğu sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkün olabileceğini belirten Arslan, sektöre ilişkin sorunların sorumlu yaklaşımla takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Ekonomi, Finans, Son Dakika

