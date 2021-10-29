Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika

Van'da Anatolia Grup tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılışına Vali Mehmet Emin Bilmez eşi Meral Bilmez ile birlikte katıldı.

Açılışta konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, fuar kültürünün artık Van'da oturduğunu ifade ederek, fuar merkezinin bu anlamda iyi bir misyon üstlendiğini söyledi.

Vali Bilmez, "Fuarcılıkta yavaş yavaş pandemi öncesi dönemi yakalamaktayız. Günlük ortalama 600-700 İranlı misafirimiz Kapıköy'den Van'a gitmekte. İnşallah bu sayı gittikçe artacak. Bu canlılığı görünce mutlu olmaktayız ama biz yine bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya, 2. ve 3. doz aşı zamanı gelenlerin de eksik aşılarını yapmaya davet ediyoruz. Pandemiye karşı tek silahımızın aşı olduğunu belirtmek istiyorum. Yine mesafe, maske ve temizlik konusunda duyarlı olmamız gerektiğini ifade ediyorum" dedi.

Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Çelik ise, 81 ilden gelen ürünlerin, Vanlılarla buluştuğunu belirterek, " Hediyelik eşya ve el sanatları anlamında da çok renkli, çok keyifli bir fuar. Fuarımız 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. 100'e yakın firma, 250'ye yakın marka var. Çünkü her stantta birden çok marka bulunuyor " diye konuştu.

Daha sonra Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kestı.

Stantları gezen Vali Mehmet Emin Bilmez ve Eşi Meral Bilmez, standlardaki çalışanlara bol kazançlar diledi.