"Ekonomide çarklar hızlanacak"
1 saat önce
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi'nin finans sektörü ile reel sektör arasındaki güç birliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "KOBİ Değer Kredisi projesi, ekonomide çarkların yeniden hızlanmasını sağlayacak" dedi.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi'nin finans sektörü ile reel sektör arasındaki güç birliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "KOBİ Değer Kredisi projesi, ekonomide çarkların yeniden hızlanmasını sağlayacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10
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