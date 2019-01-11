Son Dakika Haberleri: "Ekonomide çarklar hızlanacak"

"Ekonomide çarklar hızlanacak"

1 saat önce

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi'nin finans sektörü ile reel sektör arasındaki güç birliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "KOBİ Değer Kredisi projesi, ekonomide çarkların yeniden hızlanmasını sağlayacak" dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi'nin finans sektörü ile reel sektör arasındaki güç birliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "KOBİ Değer Kredisi projesi, ekonomide çarkların yeniden hızlanmasını sağlayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10 

Berat Albayrak, İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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