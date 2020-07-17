Ekonomist Alkin'den tasarruf önerileri

Borsa, altın, döviz ve gayrimenkulün doğru zaman ve doğru fiyat oluştuğunda yatırımcılara mutlaka kazandıracağını belirten Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ,"Ancak paranızın tamamıyla yatırıma girmeyin. Yatırım aracına aşık olmayın. Size tüyo verdiğini iddia eden kişilere asla itibar etmeyin. Ekonominin temel kavramlarını anlatan ve finansal okur yazarlığı geliştirmeye çalışan kişileri dinleyin" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, son haftalarda döviz, borsa ve gayrimenkulde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, küçük tasarruf sahipleri ile amatör yatırımcılara önerilerde bulundu. Sokaktaki vatandaşın bile sürekli döviz kurlarını takip ettiğine dikkat çeken Alkin, "Sürekli şahsi tasarrufunun endişesi içinde yaşayanların asli işlerine odaklanamadığı da bir başka gerçek" dedi.

BU ŞARTLAR DOLANDIRICILIK VAKALARINI DA ARTTIRIR

Prof. Dr. Emre Alkin, yıllarca çalışıp güçlükle üç beş kuruş tasarruf sağlamış kişilerin, faizlerin düşük kaldığı bu ortamda borsaya, altına, gayrimenkule yönelmelerini gayet doğal bulduğunu söyledi. Döviz olduğu yerde saydığı için şu anda rağbet görmediğini anlatan Alkin, "Bankalar, özellikle kamu bankaları çok düşük faizlerle kredi verdiği için de gayrimenkul fiyatları durmadan yukarı gidiyor. Kaynağın ucuz olduğu, yani faizlerin düşük kaldığı, insanların tasarruflarının akıbetinden endişe duyduğu ortamda borsa, altın ve gayrimenkul yükseliyor. Bu şartlar altında dolandırıcılık vakalarının da artması hiç şaşırtıcı değil" dedi.

Tutarına bakılmaksızın vatandaşların çok önemli bir bölümünün, şahsi servetlerini en iyi şekilde değerlendirme çabası içinde bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Alkin, "Vatandaşın, bu durumu çok iyi bilen bazı düşük ahlaklı kişiler tarafından kandırılma ihtimali her zaman var" diye konuştu. Türkiye'de Borsa'nın, faaliyete geçtiğinden beri, döviz artışının üzerinde kazanç elde etmek isteyenlerin rağbet ettiği bir piyasa olduğunu kaydeden ünlü ekonomist "Ancak amatörlerin 'tüyo' alma merakı yüzünden zarar ettikleri ve dolandırıldıkları durumları da sıkça yaşadık. Bu sadece Türkiye'de değil dünyada da yaşanan bir durum" dedi.

ÜNLÜ KİŞİLER ARACILIĞIYLA DOLANDIRICILIK

Birkaç gün önce bazı tanınmış kişilerin twitter hesaplarının hack'lenerek küçük tasarruf sahiplerinden biner dolar para istendiğini ve böylelikle 110 bin dolarlık bir dolandırıcılık gerçekleştirildiğini anlatan Emre Alkin şöyle devam etti: "Buradan da anlaşılıyor ki faizlerin düşük olduğu ve bankaya para yatırmanın anlamsız hale geldiği dönemlerde küçük yatırımcılar haliyle değişik yatırım enstrümanları arayışına girişiyorlar. Bunların en başında altın, ardından borsa, sonra gayrimenkul ve nihayetinde hiç değişmeyen kaderimiz olan dolar geliyor."

DOLAR VE ALTINDA DOLANDIRICILIK DAHA ZOR

Dolar ve altın gibi enstrümanlarda daha çok profesyoneller hakim olduğu için dolandırıcılığın zor olduğunu ifade eden ünlü ekonomist, buna karşılık borsa ve gayrimenkulde para kaybetme ve dolandırılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurguladı. Bu durumu, borsa ve gayrimenkule ilgi gösteren küçük tasarruf sahibi sayısının zaman zaman çok artmasına bağlayan Prof. Dr. Emre Alkin şöyle devam etti:

"Şimdi hal böyleyken borsaların yükseldiği, konut ve diğer gayrimenkule ilginin arttığı dönemlerde para kazananlar kadar kaybedenlerin sayısı da artıyor. Çünkü dolandırıcıların sayısı artıyor. Özetle, küçük tasarruf sahibi neticede mağdur olabiliyor."

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIKLARI

Prof. Dr. Emre Alkin, son 10 yılda sosyal medya ve dijital teknoloji kullanımının artmasıyla tasarruf sahiplerinin dolandırılma ihtimallerinin de yükseldiğini söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) sosyal medya hesapları ve WhatsApp grupları ile ilgili olarak yakın geçmişte aldığı kararı, bu gerçekler ışığında değerlendirmek gerektiğini anlatan Alkin şöyle devam etti:

"Gün geçmiyor ki bir sokakta, bir kafede veya bir asansörde beni televizyonlardan tanıyan kişiler endişe içinde 'paramızı nereye koyalım' diye sormasın."

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU FİYAT, KAZANDIRIR

Prof. Dr. Emre Alkin, küçük tasarruf sahiplerine ve amatör yatırımcılara tavsiyelerini de şöyle özetledi: "Size tüyo verdiğini iddia eden kişilere asla itibar etmeyin. Ekonominin temel kavramlarını anlatan ve finansal okur yazarlığı geliştirmeye çalışan kişileri dinleyin. Yatırım yapmayı düşündüğünüz enstrümanın tarihsel geçmişine mutlaka göz atın. Çok kazanmak adına derinliği ve hacmi olmayan yatırım araçlarına bilgi sahibi olmadan yatırım yapmayın. Borsa, altın, döviz, gayrimenkul doğru zaman ve doğru fiyat oluştuğu zaman yatırımcılara mutlaka kazandırır. Bundan şüphe yok. Paranızın tamamıyla yatırıma girmeyin. Yatırım aracınızı pasif değil aktif takip edin. Gün be gün fiyatları kontrol edin. Mutlaka bir hedef alış ve hedef satış fiyatınız olsun. Piyasadaki şartlar bozulmamışsa daha önce belirlediğiniz alış ve satış fiyatından işleminizi gerçekleştirin."

YATIRIM ARACINA AŞIK OLMAYIN

Tasarruf sahiplerine göz ucuyla iç ve dış piyasaları takip etmelerini de öneren ünlü ekonomist Emre Alkin şöyle devam etti:

"Sakın ola ki herhangi bir yatırım aracına aşık olmayın. Bakış açınızı bozacak ve soğukkanlılığınızı kaybettirecek büyüklükte yatırım yapmayın. Yatırım yapmak öyle kolay iş değil. Bilgisizce yapılan her yatırım sonunda para kaybettirir. Birkaç sefer bilgi sahibi olunmadan elde edilmiş kazançlar, sonradan kaybedilecek büyük paraların garantisidir."

- İstanbul