Ekran Bağımlığına Karşı Spor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne
Şubesi, çocukların sosyal medya ve teknolojik aletlere karşı bağımlılıklarını azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla futbol turnuvası düzenledi.
Kentteki bir halı saha da "Ekrana bağımlı olma, spor yap, sağlıklı yaşa" sloganıyla gerçekleştirilen turnuvada 11 yaş altı sporcular teknolojik bağımlılıklara konusunda bilinç oluşturmak için sahaya çıktı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukları sosyal medya bağımlılığı ve teknolojinin kötü etkisinden kurtarmak olduğunu söyledi.
Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığının son dönemlerde çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Bilgiç, "Yeşilay Haftası
dolayısıyla çocuklarımıza ulaşmak istedik. Aynı zamanda çocuklarımızın ailelerine de ulaşmak ana hedefimiz. Birlikte yaşamayı, arkadaş olmayı, dost olmayı ve sağlıklı yaşamı öğretmeyi arzu ediyoruz. Bunun için minikler futbol turnuvası düzenliyoruz." şeklinde konuştu.
Bilgiç, çocukların zamanlarını ekran karşısında değil arkadaşlarıyla birlikte spor yaparak doğayla iç içe geçirmeleri için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Çocukların spora yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgiç şöyle devam etti:
"Asıl hedefimiz çocuklarımızı sosyal medyanın ve teknolojinin etkisinden bu bağımlılıktan uzaklaştırmak. Çocuklarımız ekran karşısında durarak değil, spor yaparak büyüsünler. Artık teknoloji bağımlılığı çok ciddi bir problem oluşturmaya başladı.
İnsanlar artık aile içerisinde, toplum içerisinde yalnızlaştı. Çocuklarımız ekrana değil, spora bağlansınlar, arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oyunlar oynasınlar. Çocukların sosyal hayatlarının ve arkadaşlık ortamlarının gelişmesini istiyoruz."