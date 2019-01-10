Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Özel: İstanbul, Yaklaşan Deprem ve Ekonomik Kriz Arasında Uçuruma Yuvarl…

Ekrem İmamoğlu Özel: İstanbul, Yaklaşan Deprem ve Ekonomik Kriz Arasında Uçuruma Yuvarl…

1 saat önce

Euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te Tuluhan Tekelioğlu'na konuşan İmamoğlu, muhafazakar bir aileden geldiği için CHP tabanına uzak olduğuna dair eleştirilere katılmıyor.

Euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te Tuluhan Tekelioğlu'na konuşan İmamoğlu, muhafazakar bir aileden geldiği için CHP tabanına uzak olduğuna dair eleştirilere katılmıyor. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:36 Kaynak: Youtube

Tuluhan Tekelioğlu, Euronews, İmamoğlu, Genel
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