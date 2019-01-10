Ekrem İmamoğlu Özel: İstanbul, Yaklaşan Deprem ve Ekonomik Kriz Arasında Uçuruma Yuvarl…
1 saat önce
Euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te Tuluhan Tekelioğlu'na konuşan İmamoğlu, muhafazakar bir aileden geldiği için CHP tabanına uzak olduğuna dair eleştirilere katılmıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:36 Kaynak: Youtube
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Oyunu İstedim