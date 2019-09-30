Son Dakika Haberleri: Ekşi'den depremde yolcuyu koruyan çalışanına tebrik
Son Dakika Güncel Haber

Ekşi'den depremde yolcuyu koruyan çalışanına tebrik

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem sırasında İstanbul Havalimanı'ndaki bir yolcuyu korumaya alan görevliyi sosyal medyadan tebrik etti.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem sırasında İstanbul Havalimanı'ndaki bir yolcuyu korumaya alan görevliyi sosyal medyadan tebrik etti.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, deprem sırasında kontuarda işlem yapan görevlinin, yolcuyu korumaya almasına ilişkin bir görüntüyü paylaştı.

Bilal Ekşi, yolcularının her zaman onlara emanet olduğunu kaydederek, "Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Ekşi'den depremde yolcuyu koruyan çalışanına tebrik

Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'a geldi
THY görevlisi, İstanbul depremi sırasında yolcuyu böyle korudu AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 17:28:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekşi'den depremde yolcuyu koruyan çalışanına tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]